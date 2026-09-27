Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 23/9 nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 2,9%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 6/2026. Theo OECD, làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) là trụ cột giúp kinh tế thế giới đứng vững trong năm nay. Tuy vậy, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro từ lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ gia tăng.

2. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược trên cơ sở tôn trọng, công bằng và cùng có lợi, theo thông cáo được công bố sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày tới Mỹ vào ngày 25/9. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/9 thông báo Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1/2027.

3. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 58 và các hội nghị liên quan đã tập trung thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, tận dụng cơ hội trong các lĩnh vực tăng trưởng mới và tăng cường quan hệ kinh tế của ASEAN với các đối tác bên ngoài. AEM lần thứ 58, diễn ra từ ngày 19-22/9 tại Manila (Philippines), đã đạt được 5 kết quả chính nhằm tăng cường thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số và tính bền vững trong toàn khối ASEAN.

4. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 23/9 nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên 5%, từ mức 4,9% đưa ra vào tháng 7/2026. Theo ADB, các yếu tố như đầu tư vững chắc, các biện pháp kích thích của chính phủ và nhu cầu xuất khẩu liên quan đến AI đang giúp giảm thiểu tác động từ giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

5. Cước tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tăng vượt 1 triệu USD/ngày, gần gấp 30 lần mức trung bình trong 10 năm qua, trong bối cảnh gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến nguồn cung tàu vận chuyển khan hiếm và giá cước tăng mạnh. Ông Richard Matthews - Giám đốc tư vấn và nghiên cứu của hãng môi giới tàu biển Gibson - đưa ra thông tin trên trong bài viết gần đây trên chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI. Trong 10 năm qua, mức thu nhập trung bình từ mỗi tàu trên chỉ đạt khoảng 37.000 USD/ngày.

6. Tổng nợ toàn cầu đã chạm mức kỷ lục trên 365.000 tỷ USD, theo báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu mới nhất do Viện Tài chính Quốc tế (IIF) công bố ngày 23/9. Nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi.

7. Nhiều hãng hàng không quốc tế cũng như các hãng hàng không nội địa Iran đã dừng các tuyến bay quốc tế ra khỏi nước này vào ngày 23/9 do Mỹ mở rộng trừng phạt. Theo báo Israel Hayom, các tuyến bay từ Iran đến Azerbaijan, Gruzia, Qatar, Muscat của Oman và Baghdad của Iraq đã bị tạm dừng hoàn toàn.

8. 50% số doanh nghiệp toàn cầu sẽ áp dụng các mô hình AI của Trung Quốc vào năm 2027, theo báo cáo công bố ngày 22/9 của công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ Gartner. Con số này tăng mạnh so với mức 5% của năm 2025, khi các doanh nghiệp tìm kiếm những nền tảng có chi phí hợp lý và khả năng thích ứng cao cho những ứng dụng AI.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

9. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/9 kêu gọi các quốc gia nâng cao mục tiêu cắt giảm khí thải và công bố kế hoạch cụ thể để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Phát biểu tại hội nghị về khí hậu cuối cùng dưới sự chủ trì của mình tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Guterres cho rằng năng lượng tái tạo là nguồn điện mới rẻ nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ở hầu hết mọi nơi, từ chỗ chỉ là một giải pháp thay thế đã trở thành xu thế không thể ngăn cản.

10. Giá dầu diesel trung bình tại Liên minh châu Âu (EU) đã chạm mức cao kỷ lục mới, đạt 2,23 euro/lít (khoảng 2,54 USD/lít), theo dữ liệu từ các quốc gia thành viên EU do Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 24/9. Trong số các quốc gia đã xác lập mức giá cao kỷ lục mới, Đan Mạch và Phần Lan có mức giá cao nhất, lần lượt đạt 2,56 euro/lít, tiếp theo là Đức với 2,46 euro/lít.