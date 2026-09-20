Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

Quang cảnh cảng hàng hóa Vancouver, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Mỹ bãi bỏ thuế quan đối với xi măng nhập khẩu từ Canada. Mỹ ngày 13/9 quyết định bãi bỏ mức thuế quan 50% đối với mặt hàng xi măng nhập khẩu từ Canada, chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi chính sách này có hiệu lực. Động thái nới lỏng diễn ra sau khi Hiệp hội Bê tông Đúc sẵn Quốc gia (NPCA) và các doanh nghiệp nội địa cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước sẽ đẩy chi phí xây dựng hạ tầng tăng vọt. Quyết định cho thấy sức ép lớn từ các ngành công nghiệp phụ thuộc chuỗi cung ứng, đồng thời phản ánh nỗ lực duy trì các biện pháp bảo hộ thương mại mà không gây tổn hại nặng nề đến nền kinh tế nội địa.

2. Fed đảo chiều chính sách lãi suất trước sức ép từ cú sốc giá năng lượng. Ngày 16/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thông qua quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm với tỷ lệ biểu quyết tuyệt đối 12-0. Động thái này đẩy phạm vi lãi suất mục tiêu lên mức 3,75 - 4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên của Fed kể từ tháng 7/2023. Quyết định bất ngờ này chính thức khép lại chu kỳ nới lỏng tạm thời, mở ra một giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ và báo hiệu một mặt bằng định giá mới cho các thị trường tài chính toàn cầu.

3. Ngân hàng trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm. Tại cuộc họp diễn ra ngày 18/9, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm ứng phó lạm phát do giá năng lượng tăng vọt và hỗ trợ đồng yen. Quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 1% lên 1,25%, được thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận 2 phiếu chống.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

4. Dự luật quản lý tiền mã hóa không vượt qua ải Thượng viện Mỹ. Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua Đạo luật Clarity, dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý liên bang toàn diện đầu tiên cho thị trường tiền mã hóa. Sự thất bại này, do thiếu số phiếu ủng hộ cần thiết trong cuộc bỏ phiếu thủ tục, bắt nguồn từ những bất đồng về các quy định đạo đức đối với quan chức chính phủ và lo ngại về tác động của stablecoin lên hệ thống ngân hàng truyền thống.

5. Đồng nhân dân tệ chạm mức cao nhất kể từ năm 2022. Đồng nhân dân tệ (NDT) đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm qua so với đồng USD, nối dài đà tăng nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ ngân hàng trung ương. Trong phiên 18/9, đồng NDT giao dịch ở nước ngoài tăng tới 0,1% lên mức 6,6967 NDT đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Đà tăng này diễn ra sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) nâng tỷ giá tham chiếu hàng ngày trong phiên thứ 8 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2023.

6. Mỹ điều tra Samsung, Apple và Google vì vi phạm bằng sáng chế. Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) ngày 16/9 thông báo chính thức khởi xướng cuộc điều tra đối với ba tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Samsung Electronics, Apple và Google, liên quan đến các cáo buộc vi phạm bản quyền sáng chế đối với các thiết bị điện tử tích hợp công nghệ âm thanh. Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên đơn khiếu nại đệ trình hồi tháng 8/2026 của công ty công nghệ BoomCloud 360 Inc., có trụ sở tại bang California.

7. Singapore trở thành điểm đến Đông Nam Á đầu tiên của Waymo. Nhà phát triển công nghệ lái xe tự động của Alphabet ngày 18/9 cho biết sẽ triển khai dịch vụ gọi xe tự lái sử dụng xe điện hoàn toàn tại Singapore vào năm 2028, đánh dấu lần đầu tiên Waymo gia nhập thị trường Đông Nam Á. Waymo cho biết một đội xe ban đầu, gồm các mẫu Jaguar I-PACE chạy hoàn toàn bằng điện, sẽ được đưa tới Singapore trong những tháng tới.

8. Huawei sẽ ra mắt 2 chip AI mới trong năm 2027. Ngày 17/9, Chủ tịch luân phiên của tập đoàn công nghệ Huawei, David Wang, cho biết, Huawei Technologies sẽ ra mắt hai loại chip bán dẫn dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) mới trong năm 2027. Phát biểu này được đưa ra giữa bối cảnh tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh điện toán AI và tìm cách cạnh tranh với hãng sản xuất chip Mỹ Nvidia. Huawei dự kiến ra mắt chip 960DT trong quý I/2027 và Ascend 960PR trong quý III/2027.

Một cửa hàng của Huawei tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

9. Microsoft ra mắt quy tắc ứng xử cho mô hình AI. Tập đoàn công nghệ Microsoft ngày 14/9 công bố dự thảo quy tắc ứng xử dành cho AI nội bộ. Quy tắc yêu cầu AI của Microsoft tuyệt đối không được chống đối khi con người can thiệp sửa lỗi hoặc tắt hệ thống. Đồng thời, AI phải giao tiếp theo cách con người dễ dàng hiểu được và mọi hành vi vi phạm quy tắc đều bị coi là một sự thất bại.