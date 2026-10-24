Sự kiện khiến dàn sao phim Việt trăm tỷ cùng xuất hiện

Ngày 23/10, ê-kíp Chị chị em em 3 tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, quy tụ đông đảo diễn viên, ca sĩ và người đẹp. Bên cạnh dàn diễn viên chính, thảm đỏ có sự xuất hiện của nhiều gương mặt từng tham gia các tác phẩm ăn khách như Mưa đỏ, Lật mặt 7: Một điều ước, Thỏ ơi!!, Bộ tứ báo thủ…

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng sau bốn năm với vai Thị Liễu, người phụ nữ miền Nam có cuộc hôn nhân nhiều bế tắc. “Sau một khoảng thời gian, mình có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi”, cô chia sẻ.

Kỳ Duyên đóng Thị Mầu, còn Quốc Anh đảm nhận Văn Tài. Cuộc hôn nhân được hai gia đình sắp đặt đứng trước sóng gió khi những mối quan hệ tình cảm khác dần lộ diện. Kỳ Duyên cho biết thử thách của cô là thể hiện sự mâu thuẫn giữa vẻ tự tin bên ngoài và những mong muốn chưa chắc xuất phát từ chính nhân vật.

Sau phần đầu Chị chị em em, Chi Pu trở lại thương hiệu với vai Thị Nương, liền chị quan họ mang tình cảm với người anh nuôi. Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô suy nghĩ nhiều là cách thể hiện cảm xúc nhân vật không thể nói ra, khi mong muốn riêng trái với vai trò gia đình đặt lên mình.

Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng Thị Liễu. Nhân vật bị cuốn vào những xung đột khi nhận ra dấu hiệu bất thường giữa vợ và Văn Tài. Nam diễn viên cho biết anh muốn tìm hiểu những suy nghĩ, cảm xúc phía sau vẻ ngoài của nhân vật để tạo khác biệt các vai trước.

Tô Diệp Hà chọn trang phục gợi nét mỹ nhân xưa, đồng điệu vai chị họ Thị Mầu trong Chị chị em em 3. Theo người đẹp, đây là nhân vật được ê-kíp sáng tạo thêm, không có trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. Lần đầu đóng phim điện ảnh, cô học thêm diễn xuất và được NSND Lê Khanh hướng dẫn cách thể hiện phong thái của phụ nữ sống trong gia đình nhiều lễ nghi. “Lần đầu nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, tôi cực kỳ xúc động”, cô chia sẻ.

Tô Diệp Hà cho biết cô phân tích kịch bản, góp nhặt trải nghiệm cá nhân để xây dựng nhân vật. Trên thảm đỏ, cô chụp hình cùng Ninh Dương Lan Ngọc - bạn diễn trong phim.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tham dự sự kiện với tư cách diễn viên góp mặt trong Chị chị em em 3.

Quách Ngọc Tuyên đến chúc mừng ê-kíp. Sau vai Tư Hậu trong Lật mặt 7: Một điều ước, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Trại buôn người với vai Phong. Hai tác phẩm lần lượt đạt khoảng 482 tỷ đồng và 476 tỷ đồng, với doanh thu Trại buôn người ghi nhận đến tối 23/10.

Đỗ Nhật Hoàng và Hứa Vĩ Văn cùng góp mặt trong Mưa đỏ, tác phẩm đạt doanh thu gần 714 tỷ đồng. Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai người lính trẻ Cường.

Phương Nam được khán giả biết đến rộng rãi qua vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ. Tác phẩm về cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đón hơn 8,1 triệu lượt khán giả.

Đoàn Thiên Ân có hai phim vượt mốc trăm tỷ là Nụ hôn bạc tỷ và Hẹn em ngày nhật thực. Trong đó, Nụ hôn bạc tỷ thu khoảng 211 tỷ đồng. Từ vai Thúy Kiều đến cô gái lớn lên trong xóm đạo, Thiên Ân tiếp tục tìm cơ hội ở điện ảnh sau khi đăng quang hoa hậu. Hiện tại, bộ phim Án mạng karaoke cô tham gia đang chiếu rạp và đứng đầu doanh thu phòng vé.

Văn Mai Hương và rapper Pháo đến chúc mừng ê-kíp. Hai ca sĩ cùng thử sức diễn xuất trong Thỏ ơi của Trấn Thành, lần lượt đảm nhận vai Hải Lan và Nhật Hạ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 449 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh (ảnh trái) đến ủng hộ đồng nghiệp. Bên cạnh những vai diễn truyền hình, bà góp mặt trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Bộ phim của Lý Hải kết thúc đợt chiếu rạp với doanh thu khoảng 232 tỷ đồng. Lâm Vỹ Dạ góp mặt trong dàn khách mời. Ngoài các chương trình giải trí và sân khấu, cô tham gia điện ảnh, trong đó có Hẹn em ngày nhật thực. Bộ phim tình cảm của đạo diễn Lê Thiện Viễn vượt mốc 100 tỷ đồng sau 18 ngày công chiếu.

Đoàn Minh Anh có ba phim liên tiếp vượt mốc trăm tỷ ngay ở giai đoạn đầu sự nghiệp: Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nhà ba tôi một phòng và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Trong đó, Thám tử Kiên đạt khoảng 248 tỷ đồng, hai tác phẩm còn lại lần lượt ghi nhận khoảng 111 tỷ và 201 tỷ đồng.

Tóc Tiên thu hút sự chú ý khi đến chúc mừng ê-kíp. Thảm đỏ còn có nhiều ca sĩ như Bảo Anh, S.T Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương, Dương Hoàng Yến và Ái Phương.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất. Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa để kể câu chuyện về những lựa chọn giữa tình yêu, danh phận và kỳ vọng gia đình. Tác phẩm có suất chiếu sớm từ 18h ngày 29/10, chính thức ra rạp ngày 30/10.