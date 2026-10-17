Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh là niềm vinh dự, tự hào sâu sắc đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (*)

Sáng 17-10, tại phường Cam Ranh, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chào mừng hội thảo của đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu chào mừng Hội thảo.

Kính thưa đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, tại vùng đất Cam Ranh giàu truyền thống lịch sử - nơi cách đây tròn 80 năm vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình từ Pháp trở về Tổ quốc - Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và khoa học sâu sắc, góp phần làm sáng tỏ thêm tư tưởng, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật ngoại giao của Người.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn; các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học và toàn thể quý vị đại biểu về dự Hội thảo. Xin gửi tới các đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Ngày 18 tháng 10 năm 1946, trên hành trình từ Pháp trở về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến vịnh Cam Ranh và hội kiến với Cao ủy Pháp ở Đông Dương, trao đổi về việc thi hành Tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946. Sự kiện diễn ra khi nền độc lập non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách; Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên trì những nỗ lực ngoại giao nhằm bảo vệ nền độc lập và tranh thủ điều kiện hòa bình cho đất nước.

Cuộc hội kiến tại vịnh Cam Ranh để lại dấu ấn sâu sắc về bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và nghệ thuật ngoại giao của Người: Kiên định mục tiêu độc lập, chủ quyền quốc gia; mềm dẻo, linh hoạt về sách lược; kiên trì đối thoại, yêu chuộng hòa bình nhưng luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Những giá trị đó vẫn mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh là niềm vinh dự, tự hào sâu sắc. Niềm tự hào ấy cũng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Khánh Hòa trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của quê hương; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước theo chỉ đạo của đồng chí Đoàn Minh Huấn trong nội dung phát biểu khai mạc Hội thảo.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở và nhiều tiềm năng, lợi thế. Tỉnh tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, năng lượng; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,21%, xếp thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố của cả nước; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 33,2%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 67.950 tỷ đồng, tăng 21%. Những kết quả đó tiếp thêm niềm tin và động lực để Khánh Hòa phấn đấu tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030.

Chúng tôi nhận thức rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, bên cạnh việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, điều quan trọng là khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đó cũng là cách thiết thực để biến niềm tự hào về truyền thống thành quyết tâm và hành động cụ thể, góp phần xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Chúng tôi kỳ vọng Hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng tỏ bối cảnh, ý nghĩa và giá trị lịch sử của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh; bổ sung những tư liệu, luận cứ khoa học về bản lĩnh chính trị, tư tưởng ngoại giao hòa bình và khát vọng độc lập dân tộc của Người. Đặc biệt, mong rằng kết quả Hội thảo sẽ được vận dụng thiết thực trong công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ; trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của sự kiện và quảng bá hình ảnh quê hương Khánh Hòa.

Từ những bài học lịch sử quý báu đó, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa trân trọng cảm ơn đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn và Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị Hội thảo; cảm ơn các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã dành nhiều tâm huyết và trí tuệ cho Hội thảo. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Học viện và các nhà khoa học trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tư vấn những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của tỉnh.

Một lần nữa, kính chúc đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!

ĐỒNG CHÍ TRẦN PHONG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

(*) Tiêu đề do tòa soạn đặt.