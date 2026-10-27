Sự kiện Anthropic 'lên sàn' thước đo cho nền kinh tế AI tại Mỹ

Anthropic - công ty phát triển trợ lý ảo Claude có trụ sở tại thành phố San Francisco - hiện được định giá gần 1.000 tỷ USD trên thị trường tư nhân và đã nhận được hơn 130 tỷ USD vốn đầu tư. Doanh nghiệp này dự kiến có thể huy động tới 100 tỷ USD trong đợt IPO tới để trở thành một trong những công ty đại chúng lớn nhất thế giới.

Đợt niêm yết của Anthropic được các nhà đầu tư xem là cái nhìn toàn diện đầu tiên về sức khỏe của ngành công nghiệp đứng sau đợt bùng nổ AI, mở ra câu trả lời cho việc liệu nhu cầu đối với các dịch vụ AI có đủ lớn để bù đắp cho những khoản chi tiêu khổng lồ vào chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu hay không.

Quỹ Seligman Ventures đánh giá đợt phát hành này là một thước đo quan trọng đối với toàn bộ thị trường. Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang khá căng thẳng khi nhóm cổ phiếu công nghệ đồng loạt sụt giảm. Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index sụt giảm 26% so với mức đỉnh hồi tháng 6/2026.Trong khi đó, công ty nghiên cứu Gartner dự báo khoảng 80% các doanh nghiệp cung cấp năng lượng tính toán đám mây AI có nguy cơ phải ngừng hoạt động.

Bất chấp những lo ngại từ các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn như Amazon, Meta, Google và Microsoft vẫn cam kết triển khai kế hoạch chi ít nhất 740 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm 2026.

Ngày 26/10, Anthropic đã nộp bản báo cáo IPO, hé lộ kế hoạch chi tới 807 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn và điện toán đám mây trong thập kỷ tới. Doanh thu quý III/2026 của Anthropic đạt 16,8 tỷ USD, tăng 45% so với quý II/2026. Tuy nhiên, tốc độ này đã hạ nhiệt đáng kể so với mức tăng trưởng 141% của quý II/2026 so với quý I/2026. Anthropic cho biết đã ký các hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ USD nhằm thuê năng lượng tính toán từ Google, Amazon, Microsoft, đồng thời mua chip từ Nvidia và trung tâm dữ liệu từ Nscale.

Giám đốc nghiên cứu toàn cầu Brad Gastwirth của công ty dịch vụ chuỗi cung ứng Circular Technology đánh giá nếu đợt niêm yết của Anthropic diễn ra không như kỳ vọng, nó có thể kéo cả thị trường đi xuống.

Thị trường IPO cho các công ty AI tại Mỹ hiện đang chứng kiến nhiều biến động. Cổ phiếu của công ty sản xuất chip AI Cerebras đã giảm khoảng 40% so với giá phát hành hồi tháng 5/2026, còn cổ phiếu của công ty hạ tầng AI Accelevation giao dịch thấp hơn 1/3 so với mức giá 18 USD khi chào bán vào tháng 9/2026. Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk chào bán cổ phiếu hồi tháng 6/2026 hiện cũng giảm so với mức đỉnh. Sự chững lại này khiến nhiều doanh nghiệp hoãn hoặc rút kế hoạch niêm yết.

Chuyên gia chiến lược cấp cao Matthew Kennedy của công ty nghiên cứu niêm yết Renaissance Capital nhận định hạ tầng AI là chủ đề thống trị thị trường IPO năm nay nhưng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bán tháo vừa qua.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành David Solomon của Ngân hàng Goldman Sachs cho biết thị trường niêm yết trong tháng 9/2026 đã trở nên trầm lắng hơn và nhiều doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh lại kỳ vọng định giá.

Trước biến động thị trường, một số nhà đầu tư đã hạ mức định giá kỳ vọng của Anthropic khi IPO từ 2.000 tỷ USD xuống còn khoảng 1.500 tỷ USD đến 1.700 tỷ USD.

Mặc dù vậy, lãnh đạo một số doanh nghiệp cung ứng vẫn tỏ ra lạc quan. Giám đốc điều hành C.C. Wei của công ty sản xuất bán dẫn TSMC khẳng định lợi nhuận của ngành chip AI vẫn chưa thấy trần tăng trưởng. Kết quả đợt IPO sắp tới của Anthropic được kỳ vọng sẽ định hình rõ nét hướng đi của dòng vốn đầu tư công nghệ trong thời gian tới.