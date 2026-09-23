Sự kết thúc thời kỳ thống trị của T-90S khi đối thủ FRCV phá vỡ khuôn mẫu?

Tạp chí IDRW đã tiến hành tính toán chi phí cho chương trình Xe chiến đấu sẵn sàng cho tương lai (FRCV), bằng cách chia tổng chi phí ước tính 7 tỷ USD cho số lượng xe tăng dự kiến ​​sản xuất là 1.770 chiếc.

Kết quả cho thấy giá thành mỗi đơn vị xấp xỉ 3,95 triệu USD.

Con số này chỉ bằng gần một nửa so với chi phí dành cho xe tăng T-90S theo đơn đặt hàng lớn của năm 2019. Tuy nhiên, những con số này không nên được coi là giá của xe tăng hoàn thiện - chúng chỉ là ước tính sơ bộ.

Đơn giá chính thức của FRCV vẫn chưa được xác định, chương trình đã được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ phê duyệt vào tháng 9/2024.

Sang năm 2025, Công ty TNHH Xe bọc thép quốc doanh (Armored Vehicles Nigam Limited) đã thông báo tìm kiếm đối tác công nghệ để phát triển loại xe chiến đấu thế hệ mới này.

Ấn Độ sẽ sản xuất xe tăng FRCV tiên tiến để thay thế những chiếc T-90S?

Để so sánh, IDRW đã sử dụng hợp đồng năm 2019 của Ấn Độ về việc cung cấp 464 xe tăng T-90S, trị giá khoảng 3,12 tỷ USD, tức là tương đương với khoảng 6,72 triệu USD mỗi chiếc.

Tuy nhiên, một phần đáng kể của số tiền này - khoảng 1,2 tỷ USD không phải dành cho chính những chiếc xe tăng, mà đó là cho việc nhận chuyển giao công nghệ từ các công ty Nga. Việc so sánh hai con số một cách máy móc như giá của các phương tiện chiến đấu hoàn chỉnh là hoàn toàn không chính xác.

Loại xe tăng mới được thiết kế để thay thế những chiếc T-72 đã lỗi thời và dự kiến ​​sẽ trở thành đơn vị chiến đấu chủ lực trong tương lai của Quân đội Ấn Độ.

Việc mua sắm dự kiến ​​sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Ấn Độ không từ bỏ T-90S và sẽ tiếp tục vận hành cũng như hiện đại hóa chúng.

Theo IDRW