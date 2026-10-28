Sự kết hợp 'cực ảo' giữa Park Hyo Shin và Yejun (PLAVE)

Park Hyo Shin và Yejun (PLAVE) sẽ đảm nhận vai trò DJ đặc biệt cho chương trình Starry Night trên kênh MBC FM4U trong một tuần, từ ngày 2 đến ngày 8/11. Họ sẽ lần lượt dẫn chương trình trong thời gian Kim Eana tạm vắng mặt.

Park Hyo Shin sẽ dẫn chương trình trong bốn ngày, từ ngày 2 đến ngày 5/11. Anh từng đảm nhận vai trò DJ phát thanh vào tháng 9/2022 khi Kim Eana đi nghỉ, đánh dấu sự trở lại của anh với công việc này sau khoảng 10 năm và cũng từng làm DJ đặc biệt trong một tuần vào tháng 1/2024. Anh cũng đã từng xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình để chia sẻ về quá trình thực hiện ca khúc mới HERO cũng như các câu chuyện âm nhạc của mình.

Tiếp đó, Yejun của nhóm PLAVE sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình đặc biệt trong ba ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/11. PLAVE từng gặp gỡ thính giả của Starry Night với tư cách khách mời vào tháng 4/2026, và Yejun đã tiếp nối mối duyên này khi xuất hiện với vai trò dẫn chương trình đặc biệt trong một số phát sóng ngày thứ Tư. Đây sẽ là lần đầu tiên anh đảm nhận vị trí dẫn chương trình chính.

Với mối liên kết sẵn có cùng chương trình, Park Hyo Shin và Yejun hứa hẹn sẽ mang đến cho thính giả những dấu ấn và sức hút riêng biệt. Người hâm mộ đang rất mong chờ xem hai nghệ sĩ với hai màu sắc âm nhạc khác biệt này sẽ mang đến những câu chuyện thú vị gì cho Starry Night.

Trong khi đó, PLAVE vừa trở lại với mini album thứ năm mang tên Hyperdrive vào ngày 12/10. Album này đã đạt doanh số hơn 1,32 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên trên bảng xếp hạng Hanteo, thiết lập một cột mốc mới trong sự nghiệp của nhóm. Hyperdrive cũng đã ra mắt ở vị trí thứ 31 trên bảng xếp hạng Billboard 200, tính đến ngày 31/10.

Starry Night là chương trình có lịch sử phát sóng lâu đời nhất trên MBC Radio, được phát sóng hằng ngày từ 20h đến 22h (giờ Hàn Quốc) trên kênh MBC FM4U. Khán giả có thể theo dõi chương trình thông qua trang web chính thức, ứng dụng phát thanh 'mini' của MBC, hoặc các kênh YouTube của MBC Radio.