Một học sinh dán nhãn lên cúc áo tại kỳ thi đại học năm nay. Ảnh: Yonhap.

Tại Hàn Quốc, những thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học (CSAT) hàng năm thường nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông. Họ thường công khai tên tuổi, hình ảnh, tham gia phỏng vấn để chia sẻ bí quyết học tập, chiến thuật làm bài và kinh nghiệm cho các khóa sau.

Tuy nhiên, năm nay, đạt điểm tuyệt đối dường như không còn là lý do để các thí sinh muốn xuất hiện trước công chúng.

Sự im lặng bất thường

Theo tờ Veritas Alpha, chuyên trang giáo dục tại Hàn Quốc, kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy ít nhất ba thí sinh đạt điểm tuyệt đối năm nay. Hàng năm, chuyên trang này đều tìm kiếm và đưa tin về những thí sinh đạt thành tích cao nhất ngay sau kỳ thi CSAT. Tuy nhiên, năm nay, đơn vị quyết định không công bố danh tính để bảo vệ các em.

Cả thí sinh và phụ huynh đều tỏ ra dè dặt, không muốn tiết lộ tên tuổi, thậm chí cả trường THPT mà các em theo học. Nguyên nhân được cho là liên quan đến những vụ gian lận bằng AI gây xôn xao gần đây.

Trong đó, một thí sinh dự thi lấy chứng chỉ kế toán thuế năm nay đã thừa nhận dùng camera siêu nhỏ và AI tạo sinh để gian lận. Người này đang bị cảnh sát điều tra.

Một thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường luật cũng bị nghi ngờ gian lận bằng AI. Sau khi vướng cáo buộc, người này tuyên bố sẽ phát trực tiếp vào ngày diễn ra kỳ thi CSAT để chứng minh năng lực và sự trong sạch. Tuy nhiên, thí sinh không xuất hiện như đã hẹn. Đến ngày thi, người này được phát hiện đã qua đời tại khu vực phía nam Seoul.

Hàng loạt vụ việc khiến những người đạt điểm cao tại CSAT đối mặt với sự nghi ngờ. Ngay cả những người đạt điểm tuyệt đối bằng năng lực của mình cũng có thể e ngại công khai kết quả vì sợ bị nghi ngờ, thậm chí bị điều tra. Áp lực này càng lớn khi chính phủ tuyên bố sẽ rà soát những trường hợp có dấu hiệu gian lận sau kỳ thi.

Học sinh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Dự kiến rà soát 528 kỳ thi

Kỳ thi CSAT năm nay diễn ra ngày 19/11. Chính phủ Hàn Quốc triển khai nhiều biện pháp mới như kiểm tra kính thông minh sau mỗi môn thi, yêu cầu thí sinh dán miếng che lên nút bấm quần áo để ngăn việc sử dụng camera siêu nhỏ. Trong ngày thi, các tin nhắn cảnh báo khẩn cấp cũng được gửi ngẫu nhiên đến điện thoại trên cả nước, kể cả khi thiết bị đang ở chế độ im lặng, nhằm phát hiện điện thoại chưa nộp cho giám thị.

Việc kiểm soát gian lận tiếp diễn ngay cả khi kỳ thi kết thúc. Cơ quan chức năng dự định đối chiếu nhật ký sử dụng dịch vụ AI với dữ liệu viễn thông để xác định thí sinh có nhập câu hỏi CSAT vào các công cụ này trong giờ thi hay không. Trong thời gian chờ điều tra, những người đạt điểm tuyệt đối có thể phải giải trình cả cách làm bài lẫn quá trình ôn tập.

Bất chấp các biện pháp ngăn chặn, hôm 21/11, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đã phát hiện 111 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử. Trong đó, 54 trường hợp được phát hiện nhờ các cảnh báo khẩn cấp; 52 trường hợp khác được phát hiện thông qua tín hiệu Wi-Fi và các phương thức khác.

5 thí sinh bị phát hiện trực tiếp sử dụng thiết bị trong phòng thi, gồm một trường hợp dùng kính thông minh, một trường hợp sử dụng camera siêu nhỏ kèm tai nghe không dây và một trường hợp dùng điện thoại chụp ảnh đề thi.

Ngày 23/11, cảnh sát xác nhận đang điều tra 4 vụ việc. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự định rà soát khả năng gian lận trong toàn bộ 528 kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia tổ chức năm nay.

Các cơ quan chức năng sẽ tìm những dấu hiệu bất thường như điểm thi cao hơn đáng kể so với mức trung bình của cùng kỳ thi trong 3 năm trước, chênh lệch điểm số lớn giữa các thí sinh hoặc kết quả giữa các môn của cùng một người quá khác biệt. Những trường hợp đáng ngờ sẽ được chuyển cho cảnh sát điều tra.

Ngọc Bích