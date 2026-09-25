Sự học trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Em Lê Nguyễn Thùy Nhi có điều kiện học tập tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và thầy cô. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tiếp sức ước mơ học tập

Bước vào năm học 2026 - 2027, em Lê Nguyễn Thùy Nhi (lớp 5/3, Trường Tiểu học Mính Viên, xã Thạnh Bình) vơi bớt phần nào khó khăn nhờ suất học bổng trị giá 200.000 đồng/tháng, duy trì trong suốt 9 tháng học. Khoản hỗ trợ kịp thời này giúp em có thêm chi phí ăn uống, đồng thời giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

“Em rất biết ơn các cô chú tốt bụng và thầy cô đã hỗ trợ. Gia đình em còn nhiều khó khăn nên đây là số tiền rất quý giá, giúp cha mẹ vơi bớt gánh nặng. Em xin hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi”, Nhi chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Tân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mính Viên cho biết, đầu năm học mới, nhờ sự đồng hành của các nhà hảo tâm, 16 học sinh của trường được trao học bổng. Trong đó, 6 em được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng trong suốt năm học.

Song song với hoạt động trao học bổng, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường đã đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, tổ chức bữa ăn gia đình và tặng quà cho em Phạm Võ Gia Hân.

Những năm qua, các nhà hảo tâm và những người con quê hương thường xuyên trở về trường trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời này tạo điều kiện cho con em tiếp tục đến trường mà không bị gián đoạn.

“Toàn trường hiện còn gần 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ để con đường học tập của các em được trọn vẹn. Đặc biệt, nhà trường hy vọng nhận được sự hỗ trợ về thẻ bảo hiểm y tế, giúp các em được chăm sóc sức khỏe toàn diện”, cô giáo Nguyễn Thị Tân bày tỏ.

Các nhà hảo tâm trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Mính Viên. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Hiện nay, Trường Tiểu học Mính Viên có quy mô 35 lớp với 913 học sinh. Hằng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục của trường luôn đạt trên 90%, học sinh xuất sắc đạt trên 45%.

Theo cô Tân, đội ngũ giáo viên trẻ chiếm đa số là lợi thế lớn để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ gieo chữ, góp phần tiếp nối truyền thống hiếu học của địa phương. Thời gian tới, trường dự kiến triển khai mô hình thư viện số, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh xã hội hóa để trang bị thêm máy tính, tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình Dương Đức Lin cho biết, địa phương xác định khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng xã hội học tập. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, phong trào đã từng bước lan tỏa sâu rộng, góp phần chăm lo cho học sinh nghèo và khơi dậy tinh thần hiếu học trong cộng đồng.

Một trong những hoạt động thiết thực là chương trình vận động hỗ trợ sách giáo khoa năm học 2026 - 2027, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng đông đảo nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Mới đây, Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình được thành lập. Đây được xác định là hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học, lòng tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.

Theo kế hoạch, Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình lần thứ I, năm 2026 sẽ vinh danh 42 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Các gương mặt tiêu biểu bao gồm học sinh giỏi 12 năm liền, học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

“Bên cạnh đó, UBND xã cũng triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và nâng cao chất lượng giáo dục như duy trì Quỹ Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, hỗ trợ học sinh tham gia giải thể thao cấp thành phố, khen thưởng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố... với tổng kinh phí hơn 47 triệu đồng”, ông Dương Đức Lin thông tin.

[VIDEO] - Ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình chia sẻ về Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình:

Đầu tư chăm lo cho giáo dục

Trong năm học 2025 - 2026, tổng kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn xã Thạnh Bình đạt khoảng 15,5 tỷ đồng.

Nguồn lực này được ưu tiên cho các hạng mục thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện học tập, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Cụ thể, địa phương đầu tư 6,3 tỷ đồng xây dựng 4 phòng học tại Trường Tiểu học Mính Viên; 3 tỷ đồng xây dựng 4 phòng học tại Trường THCS Lê Quý Đôn; 3 tỷ đồng xây dựng Trường Mẫu giáo Tiên Cảnh và dành hơn 1,5 tỷ đồng mua sắm bàn ghế cho học sinh, giáo viên.

Xã Thạnh Bình xác định chăm lo cho sự nghiệp giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn được chú trọng. Đến nay, toàn xã có 6/12 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 50%. Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các chế độ, chính sách dành cho nhà giáo và học sinh luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tổng kinh phí chi trả cho các chính sách như miễn, giảm và cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trao học bổng cho học sinh khuyết tật, cũng như hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật đạt gần 3,8 tỷ đồng.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, xã Thạnh Bình đặc biệt chú trọng đến giáo dục mũi nhọn, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Năm học 2025 - 2026 đánh dấu lần đầu tiên địa phương triển khai mô hình bồi dưỡng học sinh giỏi tập trung cấp xã. Theo đó, UBND xã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thành lập đội tuyển và tổ chức bồi dưỡng cho các em.

Nhờ vậy, học sinh Thạnh Bình đã xuất sắc giành 2 giải Khuyến khích tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố và 1 giải Khuyến khích tại Cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM cấp thành phố. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, địa phương cũng có 11 học sinh đạt giải ở các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý.