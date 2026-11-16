Sự hòa nhịp mới trên sân khấu 'Tài tử miệt vườn'

Trong tác phẩm, 4 tài tử cùng ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Phụng tìm cách làm mới lối kể chuyện, gửi lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống.

TÌM CHIỀU SÂU CHO TỪNG VAI DIỄN

Từ chất liệu thần thoại, tác giả Tô Thiên Kiều đặt ra câu chuyện gần gũi với đời sống hôm nay. Núi, rừng, sông, mưa hiện diện qua những nhân vật có tâm trạng, nỗi niềm.

Các tài tử cùng Ban Giám khảo, người dẫn chương trình chào khán giả, khép lại đêm thi đầu tiên của Vòng Tăng tốc.

Sự nổi giận của các vị thần bắt nguồn từ những tổn thương do con người gây ra, dẫn người xem từ nét vui tươi đến những khoảng lắng suy ngẫm.

Để chuyển tải câu chuyện ấy, tài tử Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Võ Trường Giang phải cố gắng thêm một bước trong ca diễn.

Giọng ca là vốn quý, nhưng vai diễn còn đòi hỏi khả năng xử lý lời ca theo tình huống, biểu cảm và phối hợp với bạn diễn. Mỗi người cần giữ nét riêng trong tổng thể tác phẩm chung.

Đảm nhận vai Thần Núi, Nguyễn Văn Đức sớm nhận ra thử thách ở những đoạn chuyển tiếp giữa rap và vọng cổ. Từng kết hợp lý, dân ca vào ca cổ, nhưng lần này anh phải làm quen tiết tấu khác, tập trung nghe nhịp đờn, chuẩn bị hơi để vào câu ca đúng lúc và đủ, hợp tâm trạng nhân vật.

“Từ rap chuyển sang ca cổ, tôi phải chuẩn bị làn hơi, nghe nhịp đờn để thể hiện ca mượt mà, phù hợp với tình huống nhân vật. Đây là phần tôi thấy khó nhất”, Văn Đức chia sẻ.

Qua những buổi tập dưới sự hướng dẫn của Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, anh dần tìm được sự chủ động, giữ mạch cảm xúc khi chuyển từ phần diễn sang phần ca.

Nỗi lo của Văn Đức cũng gặp ở Nguyễn Thị Thanh Tuyền khi chị nhận vai Thần Sông. Với một tác phẩm mới, chị phải tìm hiểu nhân vật từ kịch bản, từng bước hoàn chỉnh cách thể hiện qua quá trình tập luyện. Mỗi chỗ nhấn lời, buông câu hay chuyển sắc thái đều cần phù hợp diễn biến câu chuyện.

“4 người có 4 giọng ca khác nhau.

Nhờ sự sắp xếp hợp lý của đạo diễn Hữu Quốc, mỗi người có thể phát huy thế mạnh của mình”, Thanh Tuyền bày tỏ. Sự hướng dẫn về động tác, cách nhấn nhá và biểu đạt nội tâm giúp chị hiểu vai hơn, biết điều tiết phần ca diễn để hòa cùng bạn thi.

Cũng chăm chút cho chiều sâu nhân vật, Nguyễn Minh Nhật dành nhiều suy nghĩ về thần thái Thần Rừng. Từng tự tin kết hợp vọng cổ với dân ca, bolero, nhưng lần này anh vẫn hồi hộp khi thử sức cùng rap. Vừa giữ chắc nhịp, trau chuốt giọng ca, vừa thể hiện nỗi đau khi rừng bị tàn phá là yêu cầu khiến anh nỗ lực nhiều hơn.

Trong khi đó, vai Thần Mưa đưa Võ Trường Giang đến thử thách về diễn xuất. Từ sở trường giọng hát, anh phải học cách làm chủ động tác, vị trí sân khấu, kết nối với các nhân vật. Anh chia sẻ: “Chúng tôi xem đây là thử thách để góp phần đưa tài tử, ca cổ đến gần hơn với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ”.

HOÀ NHỊP MỚI, GIỮ HỒN CÂU CA

Những cố gắng riêng được kết nối qua vai Thần Thiên Nhiên của ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Phụng. Nhân vật mang nét vui vẻ, cởi mở, chào đón con người đến tận hưởng thiên nhiên.

Tài tử Võ Trường Giang (giữa) lắng nghe nhận xét của Ban Giám khảo sau phần thể hiện vai Thần Mưa.

Nhưng khi núi rừng, sông nước bị tổn hại, sự nổi giận của các vị thần đặt nhân vật trước yêu cầu nhìn lại, cùng tìm cách khắc phục.

Ca sĩ Ngọc Phụng cho biết, anh bất ngờ khi nhận lời mời từ chương trình, càng thích thú khi ca khúc “Dắt nhau lên rừng” do anh sáng tác được ê-kíp biên tập, kết nối với ca cổ. Chất liệu từ ca khúc được đưa vào câu chuyện sân khấu, góp phần chuyển tải thông điệp bảo vệ thiên nhiên.

Đảm nhận vai trò dẫn chuyện, ca sĩ Ngọc Phụng cùng các tài tử tìm sự ăn ý giữa những đoạn rap và phần ca diễn truyền thống. Nét trẻ trung, vui nhộn cần được đặt đúng chỗ, để tiếng cười dẫn vào suy ngẫm, nhường khoảng lắng cho nỗi niềm của từng nhân vật.

Ca sĩ, nhạc sĩ Ngọc Phụng (giữa) trong vai Thần Thiên Nhiên kết nối phần ca diễn của 4 tài tử bằng những đoạn rap trẻ trung, giàu ý nghĩa.

“Ban đầu tôi cũng lo lắng. Nhưng khi tập luyện rồi hoàn thành phần thi, tôi thấy các anh chị đều cố gắng làm tốt vai diễn, thể hiện nội tâm qua lời ca, tiếng hát”, Ngọc Phụng chia sẻ. Niềm vui của anh là được cùng các tài tử kể một câu chuyện có ý nghĩa với cộng đồng.

Từ ghế giám khảo, danh ca Chí Tâm ghi nhận hiệu quả của sự kết hợp mới này. Theo ông, phần hỗ trợ của Ngọc Phụng giúp tác phẩm sinh động, tạo sự kết nối và nâng đỡ thí sinh. Các tài tử có thêm điều kiện phát huy giọng ca, đồng thời rèn khả năng xử lý vai trong một cấu trúc trình diễn khác.

“Sự kết hợp này không làm mất đi vẻ đẹp của cải lương truyền thống, mà mang đến màu sắc mới, tạo thêm điều kiện để đến gần công chúng trẻ”, danh ca Chí Tâm nhận xét. Ông cũng cho rằng, sự tìm tòi cần đi cùng việc gìn giữ những yêu cầu chuyên môn của ca diễn cải lương, để đổi mới nhưng vẫn có nền tảng.

Danh ca Chí Tâm còn đánh giá cao sự đầu tư về phục trang, hình ảnh, ánh sáng. Sự chỉn chu trong dàn dựng cùng nỗ lực của người diễn giúp ông vừa làm nhiệm vụ giám khảo, vừa có niềm vui thưởng thức tác phẩm.

Dấu ấn của “Khi các vị thần nổi giận” được tạo nên từ sự chung sức ấy. Qua một thử nghiệm, 4 tài tử có cơ hội bộc lộ khả năng, trưởng thành hơn trong ca diễn.

Và giữa nhịp rap, tiếng đờn, câu vọng cổ, lời nhắc gìn giữ thiên nhiên được gửi đến người xem bằng cảm xúc của những người yêu sân khấu.