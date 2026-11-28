Cả hai đã có lần xuất hiện đầu tiên trên 'WOULD YOU RECORD', một chương trình trò chuyện về âm nhạc thuộc M2 (kênh kỹ thuật số của Mnet) được phát hành vào ngày 27/11. Họ đã mang đến nhiều màn trình diễn trực tiếp đa dạng, từ các tiết mục solo làm nổi bật phong cách cá nhân cho đến những màn song ca thể hiện sự hòa hợp tuyệt vời trong giọng hát.

Trong suốt chương trình, cả hai dành cho nhau những lời khen ngợi về chất giọng, tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp. Youngjae dành lời khen cho Kyungmin: “Cậu ấy sở hữu chất giọng mang tông màu pastel, tựa như kẹo bông gòn vậy”. Đáp lại, Kyungmin mô tả giọng hát của Youngjae là kiểu giọng “có thể chuyển đổi linh hoạt từ dịu dàng sang quyến rũ một cách đầy tự nhiên”. Cả hai cũng cùng chia sẻ rằng: “Được hát cùng nhau là một trải nghiệm vừa thú vị, vừa đầy ý nghĩa”.

Mở đầu, Kyungmin, thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng đa tài của nhóm, đã chọn thể hiện ca khúc To. X của Taeyeon, khoe trọn chất giọng trong trẻo và tươi mới. Với khả năng biến hóa linh hoạt trong cả ca hát lẫn trình diễn, Kyungmin đã thổi một làn gió mới vào bầu không khí đặc trưng của bài hát. Trong khi đó, Youngjae chọn thể hiện ca khúc Love Me Like That của Sam Kim. Cách truyền tải cảm xúc tinh tế cùng chất giọng êm dịu của anh đã dẫn dắt người nghe đắm chìm vào bài hát, để lại dư âm khó quên.

Tiếp đó, bộ đôi cùng đứng chung sân khấu, làm nổi bật sự ăn ý trong giọng hát của mình. Họ đã trình diễn Call My Name, ca khúc chủ đề trong album đĩa đơn thứ hai của TWS mang tên TO US, truyền tải trọn vẹn tinh thần tươi sáng, phấn khởi của bài hát thông qua sự hòa quyện giọng hát đầy đặn. Bản cover Blueming của IU cũng được họ làm mới bằng những hòa âm độc đáo trên nền âm thanh guitar sống động, tạo nên một không gian âm nhạc tươi vui và đầy sảng khoái.

Họ còn gửi tặng khán giả một liên khúc gồm các bài hát phụ (B-side) của TWS, bao gồm If I Were the Sun, Your Name (Highlight), I’ll Be Your Tomorrow và Caffeine Rush. Với chất giọng ấm áp, cả hai đã truyền tải nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sự phấn khích đầy trẻ trung cho đến cảm giác an ủi chân thành, qua đó làm nổi bật sức hút từ bản sắc âm nhạc đặc trưng của TWS: Boyhood Pop.

Trong thời gian tới, TWS sẽ tiếp tục lịch trình cuối năm bận rộn với nhiều màn trình diễn đáng mong đợi. Họ dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại lễ trao giải Asia Artist Awards 2026 (AAA 2026) vào ngày 6/12, tiếp đó là sự kiện Music Bank Global Festival 2026, tại Nhật Bản, vào ngày 12–13/12, và cuối cùng là chương trình SBS Gayo Daejeon 2026, vào ngày 25/12.