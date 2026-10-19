Sự hỗ trợ thiết thực để phát triển xã hội số

Thông tư bổ sung mức thu lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng với các đuôi tên miền “ad.vn”, “on.vn” và “ap.vn”; trong đó biểu phí được đánh giá rất “dễ chịu”, phù hợp với đặc thù và nhu cầu sử dụng của từng nhóm đối tượng. Ví dụ như với tên miền có đuôi “ap.vn”, lệ phí đăng ký chỉ 10 ngàn đồng, phí duy trì 20 ngàn đồng/năm, nghĩa là chỉ bằng giá 1 ly cà phê. Chính sách mới cũng tăng thời hạn và mở rộng đối tượng được miễn phí tên miền “id.vn”, “biz.vn”. Theo đó, thời gian miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng tên miền “id.vn”, “biz.vn” được kéo dài từ 2 lên 3 năm, đồng thời mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi với tên miền “biz.vn”.

Cụ thể, với tên miền “id.vn”, công dân Việt Nam từ đủ 18 đến đủ 23 tuổi được miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng trong 3 năm. Với tên miền “biz.vn”; DN, hộ kinh doanh (HKD), hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, tổ hợp tác có giấy chứng nhận đăng ký tương ứng tại Việt Nam, hiện chưa có tên miền quốc gia “.vn”, được miễn lệ phí đăng ký và phí duy trì sử dụng trong 3 năm.

Việc mở đăng ký 3 đuôi tên miền mới “ad.vn”, “on.vn” và “ap.vn”, kết hợp với các đuôi tên miền hiện có như “com.vn”, “org.vn”, “edu.vn”, “id.vn”, “biz.vn”... góp phần hình thành hệ thống tên miền quốc gia “.vn” đa dạng, có tính phân loại theo lĩnh vực và nhu cầu sử dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện diện trực tuyến của DN, tổ chức, cá nhân, các mô hình hoạt động mới trên môi trường số. Qua đó, tiếp tục phát triển hệ sinh thái tên miền “.vn” phong phú, linh hoạt, gắn với nhu cầu ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số.

Cùng với việc mở rộng không gian tên miền, các chính sách ưu đãi tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng khả năng tiếp cận và thúc đẩy phổ cập tên miền quốc gia “.vn”, đặc biệt trong khu vực DN nhỏ và vừa, HKD, HTX, giới trẻ. Thông qua tên miền “id.vn”, “biz.vn” kết hợp với website và các dịch vụ số, người dân và DN có thể xây dựng sự hiện diện trực tuyến chính thức, tin cậy, tăng khả năng tiếp cận khách hàng, đối tác và khai thác cơ hội phát triển trong nền kinh tế số.

Các chính sách như miễn phí tên miền “biz.vn” trong 3 năm và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính là một trong những động thái cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ DN, HKD đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc giảm chi phí tiếp cận, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, kết hợp với các dịch vụ số như website, thư điện tử, sẽ tạo điều kiện để DN, HTX, HKD xây dựng hiện diện trực tuyến chính thức, tin cậy, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân, tạo nền tảng cho các chủ thể kinh doanh tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế số; là một trong những động thái thiết thực hỗ trợ, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.