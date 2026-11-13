Sự hiện diện của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tại Campuchia tạo thêm xung lực mới cho hợp tác hai nước

Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến 16/11/2026.

Trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia tham dự hội nghị, Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith đã có cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về ý nghĩa của sự kiện cũng như những động lực thúc đẩy hợp tác Campuchia-Việt Nam trong thời gian tới.

Mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn, Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith nhấn mạnh, việc Campuchia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là niềm tự hào lịch sử của đất nước chùa Tháp.

Đây là lần đầu Campuchia làm nước chủ nhà đón tiếp các nhà lãnh đạo và đoàn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đến thăm, trong đó có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu tham dự hội nghị lần này.

Theo Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 là niềm tự hào lớn, giúp khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Campuchia trên trường quốc tế. (Ảnh: HUY VŨ)

Sự kiện là niềm tự hào lớn, đồng thời là cơ hội quý báu để Campuchia quảng bá tới bạn bè quốc tế và toàn thể các đoàn đại biểu về một đất nước Campuchia hòa bình, đang phát triển năng động, cũng như khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Theo ông Chea Thyrith, từ một quốc gia từng chịu nhiều tổn thất bởi chiến tranh và xung đột, nay Campuchia đã vươn lên mạnh mẽ, đủ năng lực làm chủ nhà tổ chức một hội nghị tầm cỡ quốc tế. Campuchia đã chuyển mình vươn lên trên trường quốc tế, được thể hiện sinh động qua vai trò chủ nhà của Hội nghị Pháp ngữ lần này.

Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith khẳng định, sự hiện diện trọng thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia nhân dịp hội nghị là minh chứng sinh động thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như trong khuôn khổ hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ.

Ông Chea Thyrith nhấn mạnh, với tư cách là nước chủ nhà, Campuchia nhiệt liệt chào mừng và đánh giá rất cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự kiện tiếp tục khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa Campuchia và Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm và thử thách trong lịch sử, hai nước luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau qua những chặng đường khó khăn.

Campuchia và Việt Nam là đối tác tin cậy, là những người bạn chân thành và người láng giềng tốt của nhau. Phía Campuchia sẽ dành sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chu đáo nhất cho nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng này.

Người phát ngôn Thượng viện Campuchia cho biết, bên cạnh việc tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn bao gồm các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao quan trọng với nhiều nhà lãnh đạo Campuchia, trong đó có Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tập trung trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Đây là động lực quan trọng nhằm hiện thực hóa các kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế-thương mại song phương ngày càng khởi sắc.

Thực tế cho thấy, kim ngạch thương mại giữa Campuchia và Việt Nam hiện đã vượt ngưỡng 10 tỷ USD và đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lãnh đạo hai nước cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith bày tỏ tin tưởng hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Campuchia sẽ bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith bày tỏ tin tưởng rằng, thông qua các cuộc đối thoại cởi mở, các chuyến thăm cấp cao thường xuyên cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, sớm cán đích mục tiêu 20 tỷ USD đã đề ra.

Campuchia nhìn nhận rõ và đánh giá cao việc Việt Nam đang có những bước tiến rất nhanh trong lĩnh vực công nghệ. Là quốc gia láng giềng, Campuchia cũng đang nỗ lực vươn lên, song hai bên rất cần học hỏi lẫn nhau. Việt Nam hiện đã làm chủ được nhiều công nghệ và có quy trình vận hành hiệu quả, đây là những kinh nghiệm quý báu mà Campuchia có thể tiếp thu. Campuchia luôn cởi mở và sẵn sàng học hỏi từ những quốc gia đi trước.

Hội nghị cấp cao lần này sẽ bao gồm một số sự kiện bên lề, trong đó có FrancoTech, diễn đàn tập trung vào công nghệ và đổi mới kỹ thuật số. Ông Chea Thyrith cho rằng, diễn đàn là cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Campuchia tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ. Trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều có sự gắn kết và cần đến nhau để cùng bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Thông qua diễn đàn cũng như các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đầu tư của Việt Nam sang Campuchia sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ; đồng thời, các doanh nghiệp Campuchia cũng sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam.

Với lợi thế địa lý liền kề, giao thương thuận tiện và chi phí vận chuyển thấp, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau trên tinh thần phát huy thế mạnh riêng của mỗi nước. Khi hợp tác kinh tế-thương mại phát triển thuận lợi, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước cũng ngày càng được củng cố và gắn kết bền chặt hơn.

Người phát ngôn Thượng viện Campuchia nhấn mạnh, với tinh thần lạc quan đó, sự hiện diện của nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tại Campuchia lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.