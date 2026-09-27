Sự hài lòng của nhân dân là thước đo đánh giá cán bộ, đảng viên

Đảng ủy phường Bạch Mai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” trong Đảng bộ phường.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu cả hệ thống chính trị phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 07-CT/TW gắn với những nội dung đã được cụ thể hóa trong những chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch của Đảng ủy phường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc tổ chức học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của phường, cơ quan, đơn vị; thực hành đạo đức, phương pháp, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang thực hành tự giác, thường xuyên, thiết thực; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, có bản lĩnh đổi mới, nói đi đôi với làm, vì nhân dân phục vụ; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, tồn đọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp...

Đặc biệt, lấy kết quả thực hành, mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Việc học thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu; thực hành cụ thể, kiểm chứng được.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Bạch Mai dâng hoa tại địa điểm lưu niệm sự kiện Cách mạng kháng chiến - Chiến lũy Ô Cầu Dền. Ảnh: Linh Chi

Đảng ủy phường đề ra 7 nhóm nội dung nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị trên toàn địa bàn.

Trong đó, từ quý IV-2026 thực hiện các nội dung: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng; đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu học tập; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ quý I-2027, các cơ quan, đơn vị tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm, quyết tâm thực hành với kết quả cao nhất. Sau đó, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW.

Để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giao Ban Xây dựng Đảng phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ trong toàn Đảng bộ; định kỳ báo cáo kết quả với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực Đảng ủy phường.

Cùng đó, giao các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.