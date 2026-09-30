Sự hài lòng của người dân, tổ chức là mục tiêu cao nhất

Trên tinh thần đó, hệ thống chính trị thành phố luôn lấy mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và thước đo chính là sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.

Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã chuyển sang thực hiện phương thức quản trị bằng mục tiêu, điều hành bằng số liệu, đánh giá bằng kết quả và kiểm soát bằng sản phẩm đầu ra gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Điểm đáng chú ý là cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và giữa thành phố với các xã, phường tiếp tục được hoàn thiện, yêu cầu xử lý công việc ngay từ nơi phát sinh, hạn chế đùn đẩy, né tránh, chuyển việc qua nhiều tầng nấc.

Nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, ủy quyền cũng là điểm then chốt đã, đang giúp bộ máy công quyền Thủ đô thực sự phát huy hiệu quả, theo hướng tăng quyền chủ động và trách nhiệm của cơ sở, đồng thời chuyển mạnh vai trò của cấp thành phố sang kiến tạo thể chế, quy hoạch, chiến lược, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.

Đây là bước đột phá giúp các chủ trương, chính sách đi nhanh hơn vào thực tiễn; người dân cảm nhận rõ hơn những sản phẩm, kết quả cụ thể có tác động nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, thành phố vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản ổn định, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Những vướng mắc phát sinh về thẩm quyền, nhân lực, quy trình, hạ tầng số và dữ liệu được thường xuyên rà soát để điều chỉnh ngay trong quá trình vận hành.

Đến nay, cấp xã đang thực hiện 933 nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng 165 nhiệm vụ so với trước khi vận hành mô hình mới; trong đó có 153 nhiệm vụ được phân cấp và 12 nhiệm vụ được ủy quyền.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ với phân cấp, phân quyền, hướng tới giảm khâu trung gian, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và tạo điều kiện giải quyết công việc không phụ thuộc nhiều vào địa giới hành chính.

Để làm tốt hơn các nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới, ngày 28-9-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm đo lường định lượng và định tính hiệu quả của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các xã, phường trong cung cấp dịch vụ công cho người dân, đại diện tổ chức.

Việc đo lường và cải thiện liên tục cũng nhằm giúp dịch vụ công ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong đợi của người dân, qua đó nâng cao mức độ hài lòng và chất lượng cuộc sống.

Thông qua kết quả đo lường, cơ quan nhà nước có cơ sở xác định điểm mạnh, tồn tại, hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp cải thiện, hoàn thiện quy trình, thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần giúp bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, minh bạch, chuyên nghiệp hơn; giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Việc khảo sát cũng gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với sự hài lòng của người dân, tổ chức. Kết quả đo lường là một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc, thái độ phục vụ, góp phần xây dựng niềm tin vào hệ thống quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 26-8-2026 thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, chuyển mạnh trọng tâm từ sắp xếp, kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Theo đó, thành phố tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác và quy trình phối hợp giữa các cơ quan thành phố với cấp xã, kịp thời xử lý những nội dung còn chồng chéo, chưa rõ đầu mối hoặc phát sinh trong thực tiễn; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp xã và hệ thống chính trị tại thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Thành phố tiếp tục xác định phân cấp, phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và hạ tầng số, đào tạo cán bộ, tăng cường hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra, giám sát; thực hiện triệt để nguyên tắc rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, một việc - một đầu mối.

Quan điểm nhất quán của hệ thống chính trị Thủ đô là lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở làm thước đo hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy hành chính.