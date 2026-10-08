Sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng phục vụ

Ông Hoàng Hữu Bộ, thôn Thanh Vận, được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Mai hướng dẫn về thủ tục hành chính.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Mai làm thủ tục xét lại hộ nghèo, ông Lý Văn Hoan, ở thôn Tân Thành, được cán bộ hướng dẫn cụ thể các nội dung cần thực hiện, từ việc chuẩn bị hồ sơ đến hoàn thiện các thông tin cần thiết. Nhờ đó, ông nhanh chóng hoàn thành thủ tục mà không mất nhiều thời gian tìm hiểu hay đi lại nhiều lần. Ông Lý Văn Hoan cho biết, so với trước đây, việc thực hiện thủ tục hành chính đã có những thay đổi theo hướng gọn gàng, dễ thực hiện hơn.

Với người cao tuổi, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đôi khi còn gặp khó khăn. Ông Hoàng Hữu Bộ, ở thôn Thanh Vận, khá lúng túng khi thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử. Từ những bước đầu tiên, cán bộ Trung tâm đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ông hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Ông Hoàng Hữu Bộ chia sẻ: Từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Mai đi vào hoạt động, cán bộ tiếp dân rất tốt, hướng dẫn người dân làm thủ tục nhiệt tình, rõ ràng. Tôi rất hài lòng.

Xây dựng chính quyền gần dân, vì nhân dân phục vụ, giúp xã Thanh Mai hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Trung tâm xã Thanh Mai nhìn từ trên cao).

Để người dân chủ động tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ, UBND xã Thanh Mai đã niêm yết công khai 2.204 thủ tục hành chính, trong đó có 416 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và 1.788 thủ tục thực hiện phi địa giới hành chính. Việc công khai giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu thông tin, nắm rõ yêu cầu trước khi thực hiện thủ tục.

Một trong những giải pháp được địa phương duy trì là mô hình “Giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ”, gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả ngay tại bộ phận một cửa. Việc thực hiện các khâu tại cùng một địa điểm góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế khâu trung gian, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong quá trình xử lý hồ sơ.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong quý III năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Mai tiếp nhận 1.582 hồ sơ, trong đó có 1.572 hồ sơ trực tuyến. Trung tâm đã giải quyết 1.556 hồ sơ, trong đó có 926 hồ sơ trước hạn, 360 hồ sơ đúng hạn và không có hồ sơ quá hạn. Cùng với đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,37%. Xã đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến và khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trên cơ sở đó, địa phương đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch. Cụ thể, thời gian giải quyết được đề xuất giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc đối với 4 thủ tục, tương ứng giảm 40% thời gian giải quyết.

Theo bà Lường Thị Bông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Mai, tinh thần phục vụ luôn được cán bộ của đơn vị đặt lên hàng đầu. Không chỉ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, cán bộ còn chú trọng giải thích, hướng dẫn cụ thể từng thao tác để người dân có thể tự thực hiện tại nhà trong những lần tiếp theo.

Tại Thanh Mai, sự hài lòng của người dân đang trở thành thước đo thiết thực đối với chất lượng phục vụ của chính quyền. Từ những việc làm cụ thể, địa phương từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, thuận tiện, hướng tới mục tiêu gần dân, lấy người dân làm trung tâm và phục vụ ngày càng tốt hơn.