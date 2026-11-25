Cắt băng khai mạc Triển lãm “Nơi những dòng chảy gặp nhau”. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Chiều tối 25/11, Triển lãm “Nơi những dòng chảy gặp nhau” đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, giới thiệu 54 tác phẩm của họa sĩ Đặng Thanh Huyền. Đây đều là những sáng tác mới của nữ họa sĩ và chưa từng được trưng bày trước công chúng. Các tác phẩm thuộc nhiều mạch đề tài, từ chân dung, phong cảnh đến những tìm tòi mang tính trừu tượng, cho thấy sự thay đổi trong tư duy hội họa của tác giả.

Nếu ở những sáng tác trước đây, nữ họa sĩ sinh năm 1984 chú trọng tái hiện đối tượng, đặc biệt là cấu trúc, tỷ lệ và độ chính xác của hình ảnh, thì giờ đây, cô lại lựa chọn sự giản lược để tập trung hơn cho ánh sáng, màu sắc và cảm xúc. Đặng Thanh Huyền vẫn duy trì nền tảng hình họa, bố cục và phối màu, song không coi việc mô tả giống thực tế là mục tiêu duy nhất.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền chia sẻ tại khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Có thể thấy rõ sự thay đổi đó trong các tranh chân dung: “Câu chuyện của tôi” (sơn dầu, 80x100cm), “Nắng ở lại I” (sơn dầu, 50x50cm), hay “Bình yên bắt đầu” (120x120cm)... Các tác phẩm này vẫn bảo đảm cấu trúc khuôn mặt, khối và không gian ba chiều, nhưng việc xử lý các mảng sáng tối được ưu tiên hơn đường nét chi tiết. Với tranh phong cảnh, những nét cọ cũng được cô sử dụng phóng khoáng hơn thay vì tái hiện nguyên vẹn cảnh vật.

Về kỹ thuật, Đặng Thanh Huyền dành nhiều sự quan tâm cho bề mặt tranh, cách tổ chức các lớp màu và độ dày mỏng của nét cọ để tạo hiệu quả thị giác. Nữ họa sĩ chia sẻ: “Tôi vẫn trân trọng vẻ đẹp của hội họa cổ điển, sự chính xác của hiện thực và những rung động ánh sáng, màu sắc trong hội họa ấn tượng. Nhưng thay vì lựa chọn đứng hẳn về một phía, tôi muốn tìm ra sự giao thoa giữa những giá trị ấy để hình thành tiếng nói riêng”.

Khách tham quan Triển lãm “Nơi những dòng chảy gặp nhau”. (Ảnh: TRANG ANH)

Đặng Thanh Huyền cho biết, “Nơi những dòng chảy gặp nhau” tập hợp những sáng tác được hình thành từ những chuyến đi, những trải nghiệm cuộc sống và cả những tìm tòi của cá nhân trong quá trình làm nghề. Trong đó, “Nắng qua miền sông nước” (120x240cm), “Bình yên bắt đầu” (120x120cm) và “Câu chuyện của tôi” (80x100cm) có thể xem là ba bức tranh mang nhiều dấu ấn cá nhân nhất.

Tác phẩm khổ lớn “Nắng qua miền sông nước” được nữ họa sĩ thực hiện từ cảm hứng sau chuyến đi dọc sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia. Thay vì sao chép một địa điểm cụ thể, cô tìm cách diễn tả cảm nhận về không gian rộng mở, ánh nắng và nhịp sống vùng sông nước. Chuyến đi này cũng mang đến chất liệu cho nhiều sáng tác khác của Đặng Thanh Huyền, khi cô nhớ về những ngôi nhà ven sông, thuyền bè, đời sống của người dân hai bên bờ; hay những đứa trẻ Campuchia với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên...

Tác phẩm "“Nắng qua miền sông nước”. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

“Trước đây, khi đứng trước một phong cảnh đẹp, tôi thường nghĩ đến việc làm thế nào để đưa vẻ đẹp ấy vào tranh. Nhưng sau hành trình Mekong, tôi quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện và cảm xúc phía sau cảnh vật”, Đặng Thanh Huyền bày tỏ.

Trong khi đó, “Bình yên bắt đầu” (120x120cm) khắc họa mối liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con được thể hiện qua ánh nhìn, cử chỉ, hình khối và ánh sáng. Bức tranh gắn liền với cột mốc sau triển lãm năm 2025, gia đình nữ họa sĩ đón thêm thành viên mới. Việc chăm sóc gia đình, điều hành công việc kinh doanh và duy trì hoạt động hội họa đòi hỏi cô phải sắp xếp thời gian, nhưng cũng đem lại những chất liệu từ đời sống thường ngày.

Còn “Câu chuyện của tôi” (80x100cm) là bức chân dung tự họa được Đặng Thanh Huyền điều chỉnh nhiều lần để tìm cách biểu đạt phù hợp. Với nữ họa sĩ, thực hiện bức tranh chính là dịp để cô nhìn lại bản thân trong quá trình làm việc với hội họa.

Tác phẩm "Câu chuyện của tôi”. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Trong quá trình thực hiện 54 bức tranh đem tới triển lãm lần này, có tác phẩm hoàn thành nhanh nhưng cũng có những bức phải sửa đi sửa lại. Đặng Thanh Huyền thừa nhận việc quyết định dừng cọ đôi khi khó hơn là tiếp tục chỉnh sửa.

“Có những bức tranh cần nhiều lần sửa đổi, nhưng cũng có những khoảnh khắc nếu can thiệp thêm, ta có thể đánh mất sự tự nhiên ban đầu. Biết khi nào cần tiếp tục và khi nào nên dừng lại cũng là điều tôi luôn học hỏi trong quá trình sáng tác”, cô nói.

Chia sẻ về tên gọi của triển lãm cá nhân thứ ba: “Nơi những dòng chảy gặp nhau”, Đặng Thanh Huyền cho biết, trước hết, đó là hình ảnh dòng Mekong kết nối những vùng đất, nền văn hóa và đời sống. Rộng hơn, đó là dòng chảy của ký ức, thời gian, các mối quan hệ và trải nghiệm cá nhân. Và trong sáng tác, cô cũng nhìn thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật hiện thực với những cách thể hiện tự do hơn. Vì thế, triển lãm không chia tác phẩm thành những nhóm đề tài hoàn toàn biệt lập mà hướng đến sự kết nối về không gian, cảm xúc.

Tác phẩm “Bóng thời gian”. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Để có “Nơi những dòng chảy gặp nhau”, Đặng Thanh Huyền đã dành hơn một năm cho quá trình sáng tác và hoàn thiện tác phẩm. Nhìn lại ba triển lãm cá nhân của cô, có thể thấy rõ sự thay đổi trong lựa chọn đề tài và cách thể hiện. Nếu “Hương sắc Hà Thành” gắn với ký ức về Hà Nội, “Nơi thời gian chậm lại” hướng nhiều hơn đến gia đình, con người và những điều thân thuộc, thì “Nơi những dòng chảy gặp nhau” mở rộng sang trải nghiệm văn hóa và những sáng tác mang tính chiêm nghiệm.

Nữ họa sĩ mong muốn khi đứng trước các tác phẩm, mỗi người xem có thể tìm thấy điểm kết nối riêng.

“Tôi không xem “Nơi những dòng chảy gặp nhau” là một sự tổng kết, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn sáng tác mới”, nữ họa sĩ bộc bạch.

Triển lãm kéo dài đến ngày 29/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.