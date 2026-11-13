Sử dụng vốn ưu đãi đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả

Các đại biểu dự cuộc họp.

Đến hết quý III, doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đạt trên 2.131,7 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của 28.487 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn được giải ngân chủ yếu qua các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; nhà ở xã hội và hộ nghèo.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Hiệu quả của tín dụng chính sách được thể hiện qua việc hỗ trợ 3.450 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn; giúp hơn 6.000 lao động có việc làm ổn định. Từ nguồn vốn ưu đãi, trên 24.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 304 căn nhà ở xã hội được xây dựng.

Đáng chú ý, 156 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Những kết quả này góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo tại cộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu đề nghị Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hậu phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn tín dụng ưu đãi. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng cho vay đối với từng chương trình, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với tài sản công dôi dư sau sắp xếp, đồng chí đề nghị NHCSXH tỉnh đề xuất phương án cụ thể để khai thác, sử dụng phù hợp, đúng quy định, tránh lãng phí.