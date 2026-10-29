Sử dụng trái phép chất ma túy dù đang nằm trong diện quản lý

Trước đó, vào lúc 16h ngày 07/10, Công an xã Đak Sơmei đã mời, triệu tập, đưa các đối tượng Nguyên (SN 2005), Hũy (SN 2003) là đối tượng trong diện quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã lên làm việc, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Kết quả, cả 2 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy Methamphetamine.

Ba đối tượng Nguyên, Hũy và Hải (Long). (Ảnh: CAGL).

Lúc này, cả Nguyên và Hũy khai nhận, trước đó một ngày có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” cùng với 2 đối tượng khác là R. (SN 2009, trú tại xã Đak Sơmei) và một đối tượng với tên thường gọi là Long từ địa bàn khác.

Lập tức, Công an xã xây dựng kế hoạch đấu tranh, truy xét tất cả các đối tượng có liên quan.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì, linh hoạt trong tiếp cận, thu thập thông tin, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và những người có liên quan.

Đúng 12h ngày 09/10, Tổ công tác đã tiến hành đột kích khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Long (tên thật là Mai Xuân Hải, SN 1999, trú tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai ), đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Biết tin Long bị bắt, đối tượng R. nhanh chóng bỏ trốn ra khỏi địa bàn vào Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương (TP. Hồ Chí Minh) để ẩn nấp.

Ngay trong đêm, một Tổ công tác truy xét nóng đã được Chỉ huy Công an xã cử đi để bắt giữ đối tượng. Đến 3h ngày 10/10, Tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng R.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.