Sử dụng tiếng Anh trong dạy Toán ở bậc THCS

Cô Nguyễn Thị Thu Ngân, giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh thực hiện tiết dạy minh họa chuyên đề môn Toán lớp 6.

Dự chương trình có lãnh đạo Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT); Hội đồng bộ môn Toán THCS thành phố; đại diện môn Toán của 16 cụm chuyên môn; cán bộ quản lý và Tổ trưởng chuyên môn Toán các trường THCS trong cụm 15.

Đại biểu tham dự chương trình.

Trong chương trình, cô Trần Thị Mến, giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh đã báo cáo cáo chuyên đề “Sử dụng tiếng Anh trong dạy học môn Toán THCS nhằm phát triển năng lực giao tiếp và tư duy Toán học cho học sinh”. Trong đó, cô đã đưa ra chuỗi giải pháp sử dụng tiếng Anh vào dạy môn Toán cho tất cả học sinh.

Trong đó, đáng chú ý là giải pháp thiết kế “Gói ngôn ngữ bài giảng” tinh gọn nhằm định vị từ khóa Toán học cho học sinh và hỗ trợ giáo viên đứng lớp. Cùng với đó, cô Mến khai thác các trò chơi sử dụng trong hoạt động khởi động và hình thành kiến thức nhằm chuyển hóa vốn tiếng Anh giao tiếp thành từ vựng Toán học.

Ngoài ra, cô sử dụng kỹ thuật "Ghép câu tư duy" kết hợp mô hình Think - Pair - Share trong hoạt động luyện tập giúp học sinh vận dụng từ khóa Toán - Anh để diễn đạt logic giải Toán.

Cô Mến đưa ra chuỗi giải pháp sử dụng tiếng Anh vào dạy môn Toán cho tất cả học sinh.

Riêng với học sinh cần phát triển, mở rộng và nâng cao, cô Trần Thị Mến đưa ra 2 giải pháp. Đó là tổ chức “Dự án Toán học” song ngữ trong hoạt động củng cố và hướng dẫn tự học nhằm hệ thống hóa từ vựng và duy trì lộ trình học tập; hướng dẫn học sinh vận dụng kỹ năng Toán song ngữ tham gia các kỳ thi Toán quốc tế (TIMO, HKIMO...) và dự án khoa học vươn tầm thế giới. Các giải pháp trong chuyên đề giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng Toán học bằng tiếng Anh theo lộ trình từ nhận diện, hiểu nghĩa đến vận dụng trong giao tiếp.

Tiết dạy minh họa chuyên đề môn Toán lớp 6.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, cô Nguyễn Thị Thu Ngân, giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh thực hiện tiết dạy minh họa chuyên đề môn Toán lớp 6 với bài “Ước chung - Ước chung lớn nhất”. Tiết học chia thành nhiều phần như: Khởi động với trò chơi “Ai nhanh hơn”; hình thành kiến thức mới; luyện tập và vận dụng; củng cố kiến thức bằng trò chơi; vận dụng thực tiễn; hướng dẫn học sinh học ở nhà.

Giáo viên và học sinh sử dụng tiếng Anh trong quá trình trao đổi, thực hiện hoạt động học tập.

Xuyên suốt tiết dạy, cả giáo viên và học sinh đều sử dụng tiếng Anh trong quá trình trao đổi, tương tác và thực hiện các hoạt động học tập. Giáo viên linh hoạt chuyển giao nhiệm vụ, hướng dẫn và gợi mở vấn đề để học sinh chủ động tiếp nhận, thảo luận, giải quyết các yêu cầu của bài học. Điều đó đã tạo nên không khí lớp học sôi nổi, hào hứng, giúp học sinh mạnh dạn giao tiếp, tự tin thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh, đồng thời phát huy tính tích cực, sáng tạo trong quá trình tiếp thu kiến thức. Báo cáo chuyên đề và tiết dạy minh họa đều được các địa biểu khen ngợi, đánh giá cao.

Sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Toán là cách tăng cường khả năng ứng dụng ngoại ngữ vào học tập, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và tạo môi trường học tập năng động, hội nhập cho học sinh.