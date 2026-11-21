Từ năm 2027, chế độ BHTN sẽ chi trả qua VneID. (Nguồn: BHXH TP Hà Nội)

Không phải nộp sổ giấy khi đã có sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM vừa thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) đối với người lao động đã được cấp sổ BHXH điện tử. Theo đó, người lao động không phải nộp sổ BHXH bản giấy hoặc các tờ rời xác nhận quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng giấy khi đã có sổ điện tử hợp lệ.

Nội dung này được thực hiện theo hướng dẫn của BHXH TP.HCM tại Công văn số 8489/BHXH-QLT ngày 8/10/2026. Người tham gia có thể truy cập ứng dụng VssID để nhận và sử dụng dữ liệu sổ BHXH điện tử khi thực hiện giao dịch, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN.

Đối với hồ sơ đã có sổ BHXH điện tử, cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu người lao động cung cấp thêm sổ hoặc tờ rời bản giấy. Việc xác định thời gian đóng BHTN được thực hiện thông qua khai thác, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống theo thẩm quyền; trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết phối hợp với cơ quan BHXH để xác minh thông tin.

Đây là bước chuyển trong cải cách thủ tục hành chính, giúp người lao động giảm bớt giấy tờ khi thực hiện quyền lợi an sinh.

Theo khoản 2 Điều 25 Luật BHXH năm 2024, sổ BHXH được cấp bằng bản điện tử hoặc bản giấy, có giá trị pháp lý như nhau. Từ ngày 1/1/2026, việc cấp sổ BHXH điện tử được triển khai theo quy định, đồng thời người tham gia vẫn có quyền yêu cầu cấp sổ giấy.

Bên cạnh đó, Thông tư số 09/2026/TT-BTC ngày 3/2/2026 của Bộ Tài chính quy định về việc tạo lập sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử đã xác lập cơ sở pháp lý cho việc sử dụng các giấy tờ này trong giải quyết chế độ bảo hiểm.

Theo Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, khi người tham gia xuất trình sổ BHXH điện tử đúng quy định, cơ quan giải quyết không được yêu cầu cung cấp thêm bản giấy. Việc sử dụng sổ BHXH điện tử không làm thay đổi các điều kiện hưởng TCTN hoặc thay thế những thành phần hồ sơ khác theo quy định.

Cổng Giao dịch điện tử BHXH Việt Nam hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, kê khai và tra cứu hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN trực tuyến (Ảnh chụp màn hình)

Hướng dẫn người lao động tiếp nhận, sử dụng sổ điện tử

BHXH TP Hà Nội cũng đã triển khai hướng dẫn người tham gia tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử.

Theo Thông báo số 6969/TB-BHXH ngày 6/10/2026 của BHXH TP Hà Nội, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người tham gia BHYT, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn người tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

Các đơn vị đồng thời tổng hợp địa chỉ email cá nhân, số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân của người tham gia để cập nhật vào hệ thống quản lý của ngành BHXH. Thông tin được gửi theo hồ sơ điện tử 600, trong đó email được ghi tại cột ghi chú của mẫu D02-LT.

BHXH TP Hà Nội lưu ý địa chỉ email phải thuộc sở hữu cá nhân của người tham gia, không sử dụng email do đơn vị cấp. Người lao động cần chủ động bảo mật tài khoản, không cung cấp mật khẩu cho người khác nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt dữ liệu.

Từ ngày 6/10/2026, BHXH TP Hà Nội thực hiện cấp sổ BHXH điện tử trong các trường hợp cấp mới, cấp lại do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung trên sổ, gộp sổ hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

Người tham gia có thể tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc email đã đăng ký.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người lao động chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, quá trình tham gia BHXH, BHTN và tình trạng cấp sổ điện tử trước khi thực hiện thủ tục.

Đồng thời, nếu phát hiện dữ liệu không khớp, người lao động cần liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH quản lý để được kiểm tra, điều chỉnh.

Đối với người đang tham gia BHXH hoặc đã bảo lưu thời gian đóng trước ngày 1/10/2026 nhưng chưa được cấp sổ điện tử, chưa đồng bộ thông tin theo số căn cước hoặc định danh cá nhân, BHXH TP Hà Nội hướng dẫn tiếp tục sử dụng sổ, tờ rời bản giấy theo quy định.

Việc duy trì phương thức sử dụng giấy tờ trong giai đoạn chuyển tiếp giúp hạn chế gián đoạn giải quyết chế độ, đặc biệt đối với người lao động chưa quen thao tác trên các nền tảng số.

BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 4146/KH-BHXH Triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN, hướng tới mở rộng phương thức thanh toán điện tử từ năm 2027 tháng 10/2026. Đáng chú ý, từ năm 2027, chế độ BHTN sẽ chi trả qua VneID.