Dây chuyền sản xuất đèn LED tiết kiệm điện tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Cách sử dụng các tờ rời đã cấp cùng sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024: “Sổ bảo hiểm xã hội được cấp bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau”.

Đồng thời, khoản 1 Điều 8 Thông tư số 09/2026/TT-BTC ngày 3/2/2026 của Bộ Tài chính quy định về việc tạo lập sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử nêu rõ: “Sổ bảo hiểm xã hội bản giấy chưa được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để làm cơ sở giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội”.

Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử cho người tham gia. Trong trường hợp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử của người lao động chưa hiển thị đầy đủ quá trình tham gia, cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được kiểm tra và cập nhật đầy đủ.

Đây là thông tin được chia sẻ từ chương trình giao lưu trực tuyến “Giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp” của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau khi dữ liệu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được sử dụng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội thay cho sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Yêu cầu nào để sổ bảo hiểm xã hội điện tử có giá trị pháp lý?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin thêm, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2026/TT-BTC ngày 3/2/2026 của Bộ Tài chính, sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử chứa đựng thông tin đầy đủ như sổ bảo hiểm xã hội bản giấy.

Cơ quan bảo hiểm xã hội hiện cũng đã thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử và vẫn tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm để bảo đảm việc cấp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử cho người tham gia.

Trong trường hợp sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử của người tham gia không hiển thị dấu đỏ hoặc chữ ký trực tiếp của Giám đốc nhưng có chữ ký số chứng thực ở góc trái phía dưới tờ rời cuối cùng, người lao động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được kiểm tra và cập nhật đầy đủ.

Trong quy định hiện hành, sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được sử dụng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội thay cho sổ bảo hiểm xã hội bản giấy. Với trường hợp người tham gia không có yêu cầu, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không cấp sổ bảo hiểm xã hội bản giấy nữa.

Về giải pháp để ứng dụng VssID tự động cập nhật, đồng bộ đầy đủ quá trình tham gia, tránh tiếp tục thiếu dữ liệu của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, việc cập nhật đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID là trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội. Hệ thống bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục rà soát để bảo đảm quá trình của người tham gia trên VssID được cập nhật đúng và đầy đủ.