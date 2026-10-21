Sử dụng phương tiện tự chế để qua sông, 2 học sinh tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn, nhóm 8 học sinh lớp 12 Trường THPT Vị Thanh sử dụng một phương tiện tự chế để qua kênh đến nhà bạn. Phương tiện được ghép từ 4 phuy nhựa, phía trên nối bằng các thanh sắt.

Khi cả nhóm cùng lên, phương tiện mất thăng bằng, 8 học sinh dồn về một phía khiến phương tiện nghiêng rồi lật úp. Cả 8 học sinh rơi xuống nước và bị phương tiện đè lên.

Phương tiện mà các em học sinh dùng để qua kênh.

6 học sinh bơi được vào bờ, 2 học sinh còn lại không biết bơi và bị mất tích. Sau khi được chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm, nam sinh H.Q.V. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 20m. Nữ sinh Q.P.N.D. được tìm thấy và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.