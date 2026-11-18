Ngày 18/11, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và Tống Linh Chi (SN 2000, ngụ phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “ Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Thời điểm 2 đối tượng bị phát hiện bắt giữ tại khu vực biên giới.

Tang vật thu giữ thời điểm bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 11/11, tại khu vực giao lộ Bắc Chiêng - Cả Bản (ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam; Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Quân điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 50E-910.73 với dấu hiệu khả nghi từ biên giới vào Tây Ninh nên dừng phương tiện kiểm tra.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Quân.

Làm việc với đối tượng Linh.

Tổ công tác phát hiện trong xe ô tô 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh Heroin, 103 triệu đồng tiền mặt và 4 điện thoại di động.

Khám xét nơi cư ngụ của 2 đối tượng.

Cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng truy xét và tiến hành khám xét nơi ở của Quân và Linh, tổ công tác thu giữ thêm 2 kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Hai đối tượng khai mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam phân phối bán kiếm lời.

Hai đơn vị phối hợp tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra xử lý.