Sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo động lực cho chuyển đổi xanh

Công ty TNHH 888 (thuộc Tổng Công ty CP May 10), thôn Phương Cơ, xã Quảng Ngọc thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường TKĐ giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, Thanh Hóa đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026; giảm tối thiểu 50MW công suất phụ tải đỉnh và phát triển thêm 32MW điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, cộng đồng DN và người dân đang trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hành TKĐ.

Tại Công ty TNHH 888 (thuộc Tổng Công ty CP May 10), đóng tại thôn Phương Cơ (xã Quảng Ngọc), việc sử dụng điện tiết kiệm được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Là DN chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu với sản lượng lớn, hằng năm, DN đã chủ động loại bỏ các thiết bị lạc hậu trong dây chuyền sản xuất, thay thế bằng những thiết bị hiện đại có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; tận dụng tối đa nguồn sáng và thông gió tự nhiên tại nhà xưởng. Bên cạnh đó, công ty quy định chỉ vận hành điều hòa nhiệt độ ở mức từ 27 - 28 độ C, bật sau khi người lao động vào làm việc khoảng 30 phút và tắt trước giờ tan ca 30 phút. Công tác bảo dưỡng máy móc định kỳ, cải tiến kỹ thuật và tối ưu quy trình sản xuất cũng được đẩy mạnh nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí điện năng.

Không chỉ trong khu vực sản xuất, ý thức TKĐ cũng ngày càng được nâng cao trong mỗi gia đình. Trong mùa nắng nóng năm nay, nhiều hộ dân đã chủ động thay thế các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng bằng những sản phẩm TKĐ như bóng đèn LED, điều hòa inverter, quạt điều hòa và các thiết bị làm mát ứng dụng công nghệ mới. Việc sử dụng các thiết bị hiệu suất cao giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ nhưng vẫn bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Cùng với đầu tư thiết bị, nhiều gia đình còn thay đổi thói quen sử dụng điện theo hướng khoa học và hợp lý hơn. Chị Phạm Thị Đức, thôn Tào Sơn (phường Ngọc Sơn), cho biết: “Gia đình tôi thống nhất chuyển việc giặt, là quần áo sang các khung giờ thấp điểm để giảm áp lực lên hệ thống điện; hạn chế sử dụng máy sấy mà tận dụng ánh nắng tự nhiên để phơi quần áo. Đồng thời, mọi người đều có ý thức tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không để điều hòa, quạt, tivi hay đèn chiếu sáng hoạt động khi không có người trong phòng”.

Hiện nay, ngày càng có nhiều hộ gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để chủ động nguồn năng lượng phục vụ sinh hoạt. Đây không chỉ là giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải ra môi trường. Chị Trần Thị Hằng, ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Sau khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, gia đình tôi tiết kiệm được một khoản đáng kể chi phí tiền điện mỗi tháng. Trước đây, chi phí tiền điện những tháng mùa hè vào khoảng 3 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn từ 250.000 đến 500.000 đồng/tháng”.

Thực tế cho thấy, những giải pháp TKĐ dù nhỏ nhưng khi được thực hiện đồng bộ trong từng hộ gia đình, DN và cơ quan sẽ tạo nên hiệu quả lớn. Mỗi thiết bị được sử dụng hợp lý, mỗi sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp giảm tiêu hao năng lượng hay mỗi mái nhà có thêm nguồn điện sạch đều góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và đời sống. Đồng thời việc sử dụng điện tiết kiệm, ứng dụng các công nghệ, mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.