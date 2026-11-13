Sử dụng ma túy khi đang quản lý sau cai, lãnh 2 năm tù

Theo cáo trạng, Thạch Phong (SN 1994, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), là đối tượng đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quyết định của UBND phường Bình Minh, từ ngày 28/10/2025 đến ngày 28/10/2026.

HĐXX tại phiên tòa

Mặc dù đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện, Phong vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 20/6/2026, Phong điều khiển xe mô tô đến khu vực chợ Kinh Cụt, đường Nguyễn Văn Bé, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long để mua ma túy loại Heroine với giá 100.000 đồng từ một người đàn ông không rõ lai lịch.

Sau khi mua được ma túy, Phong mang về nhà. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Phong đi đến một căn nhà bỏ hoang cạnh nhà mình, lấy Heroine hòa tan với nước cất rồi sử dụng bằng hình thức tiêm vào tĩnh mạch. Sau đó, Phong vứt bỏ kim tiêm và lọ nước cất xuống sông.

Quang cảnh phiên tòa

Ngày 21/6/2026, Công an phường Bình Minh tiếp nhận tin báo về việc Phong sử dụng trái phép chất ma túy nên mời đối tượng về trụ sở kiểm tra. Kết quả test nhanh cho thấy Phong dương tính với ma túy. Quá trình làm việc, Phong thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy như nội dung vụ việc đã nêu.

Hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy sự thiếu ý thức chấp hành các quy định về quản lý sau cai nghiện. Việc tiếp tục sử dụng ma túy trong thời gian này tiềm ẩn nguy cơ tái nghiện, coi thường pháp luật và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bị cáo Thạch Phong nghe Chủ tọa phiên tòa tuyên án

Tại phiên tòa, căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thạch Phong 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.