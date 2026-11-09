Sử dụng ma túy, 2 đối tượng lĩnh hơn 16 năm tù

Theo cáo trạng, vào hồi 22h15 ngày 19/6/2026, tại lán trại bỏ hoang thuộc cánh đồng thôn Yên Khê, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Việt Tiến, phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an xác định 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1995), Đỗ Quang Trường (SN 1986) và Hoàng Văn Nguyên (SN 1995, đều trú tại thôn Yên Khê, xã Việt Tiến).

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến nhận mức án 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Đỗ Quang Trường mức án 8 năm tù.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các loại dụng cụ dùng để sử dụng ma túy có chứa chất kết tinh màu trắng.

Qua giám định, kết quả kết tinh màu trắng bám dính bên trong cóng thủy tinh là ma túy, loại Methamphetamine.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Tiến giữ vai trò chính, đã rủ Trường và Nguyên sử dụng ma tuý, chuẩn bị ma túy để sử dụng.

Đồng thời, bị cáo Đỗ Quang Trường đồng phạm với bị can Tiến chuẩn bị dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cả 2 bị cáo Tiến và Trường đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội trong quá trình điều tra xét hỏi.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến mức án 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Đỗ Quang Trường 8 năm tù.

Đối với hành vi của Hoàng Văn Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy với Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Quang Trường, không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 265a Bộ luật Hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Công an xã Việt Tiến xử phạt hành chính đối với Hoàng Văn Nguyên.

Trường hơp đối tượng bán trái phép chất ma túy cho Tiến, do không xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh.