Sử dụng kháng sinh đúng cách, ngăn ngừa kháng thuốc

Bị viêm đường hô hấp, bà Nguyễn Thị Vân ở phường Lào Cai, đã tự uống kháng sinh tại nhà trong 3 ngày, tình trạng bệnh không thuyên giảm. Sau đó, bà đến Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường để thăm khám.

Tại đây, bà Vân đã được dược sĩ tư vấn cụ thể về cách sử dụng thuốc, những lưu ý trong quá trình điều trị và việc tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

Bà Nguyễn Thị Vân chia sẻ: “Tôi nghĩ cứ uống kháng sinh là sẽ khỏi nên tự mua thuốc về dùng. Được bác sĩ, dược sĩ giải thích cặn kẽ, tôi hiểu rằng không phải bệnh nào cũng cần uống kháng sinh, muốn điều trị hiệu quả thì phải dùng thuốc đúng hướng dẫn”.

Tại Phòng tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú, Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường, người bệnh được Dược sĩ lâm sàng Nguyễn Thị Thu Trang hướng dẫn cách dùng thuốc theo đơn, giải đáp những thắc mắc về liều lượng, thời điểm uống, tương tác giữa các thuốc và các tác dụng không mong muốn có thể gặp.

Dược sĩ lâm sàng Nguyễn Thị Thu Trang khuyến cáo: Kháng sinh chỉ sử dụng khi nhiễm khuẩn và không có hiệu quả với các bệnh do vi-rút gây ra như cảm cúm. Người bệnh cần sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua thuốc, thay đổi liều hoặc ngừng thuốc theo ý mình.

Cùng với hoạt động tư vấn, Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường cũng chú trọng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ y tế. Đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn công tác dược với sự tham gia của bác sĩ, điều dưỡng, viên chức các khoa, phòng, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã, phường.

Nội dung tập huấn tập trung vào nhận biết, cảnh báo thuốc có tên hoặc hình thức dễ nhầm lẫn; sử dụng một số loại kháng sinh tiêm, truyền và chuẩn hóa dữ liệu liều dùng theo quy định của Bộ Y tế. Qua đó, cán bộ y tế được củng cố kiến thức, góp phần hạn chế sai sót trong quá trình kê đơn, chuẩn bị và sử dụng thuốc.

Tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh, công tác quản lý sử dụng kháng sinh được quan tâm theo hướng chuyên sâu, gắn với yêu cầu điều trị thực tế. Tháng 7/2026, bệnh viện tổ chức tập huấn về giám sát nồng độ vancomycin trong máu theo tiếp cận Bayesian và ứng dụng phần mềm tối ưu liều thuốc cho cán bộ y tế lâm sàng.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội, học viên được cập nhật kiến thức, thực hành sử dụng phần mềm hỗ trợ dự đoán nồng độ thuốc, qua đó, có thêm cơ sở để phối hợp điều chỉnh liều phù hợp với từng người bệnh.

Mới đây, từ ngày 7 - 9/10, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức tập huấn chuyên đề “Chẩn đoán, xử trí sốt cấp tính và sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân” theo Đề án 1816. Tham gia chương trình có 40 bác sĩ đến từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh cập nhật kiến thức về nhận biết dấu ấn chẩn đoán nhiễm trùng, tiếp cận xử trí các trường hợp sốt và chẩn đoán, điều trị một số bệnh truyền nhiễm, học viên còn được hướng dẫn về phân loại và sử dụng kháng sinh an toàn, hiệu quả. Thông qua các hoạt động đào tạo, đội ngũ y tế được cập nhật kiến thức chuyên môn, hỗ trợ nâng cao chất lượng chẩn đoán và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Ông Trần Tuấn Tú - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh cho biết: “Bệnh viện chú trọng triển khai quản lý sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhiễm trùng, đảm bảo an toàn, giảm thiểu biến cố bất lợi cho người bệnh, giảm khả năng xuất hiện đề kháng của vi sinh vật gây bệnh, giảm chi phí điều trị và thúc đẩy chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn. Trong đó, chúng tôi xây dựng quy định kê đơn, duyệt, cấp phát đối với các kháng sinh thuộc danh mục kháng sinh cần ưu tiên quản lý; đồng thời giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình sử dụng kháng sinh tại các khoa, phòng.

Bên cạnh đó, bệnh viện tăng cường hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện, kết hợp nghiên cứu khoa học, đánh giá hiệu quả triển khai chương trình quản lý kháng sinh để kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp với thực tiễn điều trị.

Để hạn chế nguy cơ kháng thuốc, bên cạnh trách nhiệm của ngành y tế trong chẩn đoán, kê đơn, mỗi người dân cần thay đổi thói quen tự mua kháng sinh khi bị ốm, không sử dụng đơn thuốc của người khác và tuân thủ hướng dẫn điều trị. Sử dụng kháng sinh đúng cách không chỉ bảo vệ sức khỏe của mỗi người mà còn góp phần giữ gìn hiệu quả của loại thuốc thiết yếu này cho cộng đồng hôm nay và các thế hệ mai sau.