Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Bà Huỳnh Thị Ngọc Dào, Trưởng ấp Cà Dăm, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Trước đây, do tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, anh Lê Trường Giang ở ấp Cà Dăm có hành động phạm pháp, phải trả giá bằng bản án tù giam. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, tháng 4-2024, anh Giang được Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông cho vay 100 triệu đồng, thời hạn vay 60 tháng để thuê đất ruộng sản xuất lúa giống. Anh Giang siêng năng, cần cù canh tác nên vụ mùa nào cũng đạt được năng suất tốt; từ đó giúp gia đình anh có được thu nhập ổn định để trang trải chi phí sinh hoạt và trả vốn, lãi suất cho ngân hàng đúng hạn định”.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Nông giải ngân cho người dân vay vốn.

Anh Nguyễn Huỳnh Minh Cảnh ở ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim trong một lần điều khiển xe gắn máy chở hàng hóa không may gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người, phải lãnh án tù. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, từ năm 2021 đến nay, anh Cảnh được Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông cho vay ưu đãi hai đợt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng để mua sắm đồ nghề cho thuê nhà khách, cổng hoa, bàn ghế, dàn âm thanh, in thiệp cưới và làm dịch vụ nấu ăn đám tiệc trọn gói. Với sự cần cù, chịu khó nên cơ sở của anh Cảnh có nguồn lợi nhuận ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho 10 lao động, bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Huỳnh Minh Cảnh chia sẻ: “Ban đầu, sau chấp hành án phạt tù, tôi cũng rất hụt hẫng, mặc cảm nhiều. Nhờ chính quyền địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông và Công an xã ủng hộ, tôi được cho vay một số vốn để làm ăn, kiếm thêm thu nhập”.

Anh Nguyễn Huỳnh Minh Cảnh làm dịch vụ cho thuê nhà khách, cổng hoa từ nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tam Nông.

Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông, lối về của những người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương đang ngày càng rộng mở. Chỉ trong 10 tháng năm 2026, đã có 16 người được tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền 1 tỷ 585 triệu đồng, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người vay tự tin tạo dựng việc làm và ổn định cuộc sống.

Ông Phan Hữu Chí, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông cho biết: “Qua các đợt kiểm tra, đa số người vay đều trân trọng cơ hội, sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả gốc, lãi đúng hạn. Việc trao niềm tin qua đồng vốn chính sách không chỉ trao cơ hội làm lại cuộc đời mà còn góp phần xây dựng xóm làng bình yên. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Tam Nông sẽ tiếp tục phối hợp với Công an xã, các tổ chức chính trị-xã hội địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời rà soát, phát vay kịp thời cho các trường hợp có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định”.