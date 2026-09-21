Sử dụng flycam diễn tập ứng cứu sự cố do sạt lở đất, đá tại xã miền núi

Diễn tập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sự thuần thục về chiến thuật, kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cùng các lực lượng Công an địa phương trong xử lý các tình huống sạt lở đất đá – loại hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp tại các địa bàn miền núi.

Tình huống diễn tập cứu người bị nạn rơi xuống vực sâu. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa ra tình huống giả định do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đất đá trên vách núi bị bão hòa nước, mất liên kết, bất ngờ sạt trượt khoảng 150 m3 xuống tuyến đường bê tông thôn Long Môn, xã Minh Long – nơi một bên là vách núi, một bên là vực sâu khoảng 30 mét. Vụ sạt lở đã cuốn một xe mô tô chở 2 người xuống vực, khiến cả hai mất tích, đồng thời vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Buổi diễn tập có sự tham gia của Đội chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Khu vực 1 cùng đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng, phối hợp Công an xã Minh Long và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, flycam được lực lượng công an sử dụng để quét toàn bộ sườn vực, khoanh vùng vị trí nghi có nạn nhân – giúp rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm và hạn chế rủi ro cho lực lượng khi phải trực tiếp xuống vực sâu, cây cối rậm rạp. Trên cơ sở kết quả trinh sát, lực lượng chức năng đã thiết lập hệ thống dây, ròng rọc bảo đảm an toàn, đưa cán bộ, chiến sĩ xuống vực tìm kiếm. Các nạn nhân bị thương được sơ cứu ban đầu, cố định và sử dụng cáng cứu thương để đưa người bị nạn lên nơi an toàn bằng giá 3 chân sử dụng hệ thống dây và bàn giao cho lực lượng y tế. Sau khi hoàn thành cứu nạn, lực lượng tổ chức kiểm tra lại hiện trường, thu hồi phương tiện, thiết bị, kiểm đếm quân số và bàn giao hiện trường cho Công an xã Minh Long quản lý.

Tình huống diễn tập cứu người bị nạn rơi xuống vực sâu. Ảnh: TTXVN phát

Qua diễn tập, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân, nhất là tại các khu vực miền núi, cần nâng cao cảnh giác trong mùa mưa bão, không đi lại, dừng đỗ tại các đoạn đường có nguy cơ sạt lở khi trời mưa lớn; chủ động di dời khỏi khu vực chân núi, vách núi có vết nứt. Khi phát hiện sự cố, tai nạn cần báo ngay cho lực lượng Công an hoặc gọi số 114 để được hướng dẫn, ứng cứu kịp thời.