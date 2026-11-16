Sử dụng dữ liệu của NASA để giải quyết vấn đề thực tiễn

Trong hai ngày 14 - 15/11, Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Không gian Quốc tế của NASA (NASA International Space Apps Challenge) đã diễn ra đồng loạt tại hàng trăm điểm thi trên toàn cầu, trong đó có điểm thi Hà Nội.

Đây là hackathon khoa học, công nghệ thường niên lớn nhất thế giới do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) khởi xướng; lần thứ 2, Việt Nam có điểm thi chính thức được NASA công nhận, sau Ninh Bình năm 2025.

Thí sinh đến từ nhiều độ tuổi, trong đó có nhiều học sinh phổ thông. Ảnh: BTC

Với chủ đề “The Next Frontier” (Biên giới tiếp theo), các đội thi đã khai thác kho dữ liệu mở của NASA và các cơ quan vũ trụ đối tác, ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học dữ liệu để nghiên cứu, phát triển giải pháp cho 14 thử thách, từ khám phá Mặt Trăng, Sao Hỏa đến các vấn đề thực tiễn trên Trái Đất.

Sau hơn 25 giờ thi, từ 9h30 ngày 14/11 đến 11h ngày 15/11, tại điểm thi Hà Nội, 262 đội với 1.200 thí sinh đã hoàn thiện sản phẩm và trình bày trước Hội đồng Giám khảo gồm 49 chuyên gia.

Thí sinh đã dành hai ngày để làm việc với dữ liệu thật của NASA, sử dụng kiến thức khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, trong đó có các vấn đề tại Việt Nam như môi trường, nông nghiệp, thiên tai… Ảnh: BTC

TS. Dương Tuấn Hưng, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chia sẻ: “Hơn 1.200 bạn trẻ đã dành hai ngày để làm việc với dữ liệu thật của NASA. Nhiều đội đã gắn bài toán không gian với vấn đề ngay tại Việt Nam: môi trường, nông nghiệp, thiên tai… Đó là điều chúng tôi mong đợi nhất: kiến thức khoa học được dùng để giải quyết việc thật”.

“NASA Space Apps Challenge Hà Nội 2026 là mùa thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cảm ơn các thầy cô, phụ huynh và đối tác đã đồng hành. Giải thưởng chỉ là khởi đầu; mong các em tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi” - ông Vũ Quang Minh, Trưởng Ban Tổ chức kỳ vọng.

Ban Tổ chức Hà Nội sẽ đề cử những dự án xuất sắc vào Vòng đánh giá toàn cầu (Global Judging). Ảnh: BTC

Ban Tổ chức trao 15 giải Nhất, 19 giải Nhì, 44 giải Ba, 75 giải Khuyến khích và 31 giải Hà Nội in Space cho các đội thuộc bốn bảng U11, U15, U18 và Mở rộng.

Cụ thể, giải Nhất bảng U11 thuộc về AEC; bảng U15 là các đội: ILLUMINATE, Math Matrix, Nasa Ambition, NASA4-VT7, SpaceA. 4 đội giành giải Nhất bảng U18 gồm: Alpha Centauri AB, BANH TRANG TRON, Earth Nova, Nexus-10. Các đội 001-Optimistic, BK SpaceTech, H1 HOSA, Trần Đăng Huy, VeriFour giành giải Nhất bảng Mở rộng.

Mười đội Hà Nội đạt giải chuyên ngành, mang tên các hạng mục giải toàn cầu của NASA gồm: Best Use of Science: Trần Đăng Huy; Best Use of Data: VeriFour; Best Use of Technology: AEC; Galactic Impact: PTX; Best Mission Concept: 001-Optimistic; Most Inspirational: BK SpaceTech; Best Storytelling Award: Earth Nova; Global Connection Award: Math Matrix; Art & Technology Award: Lắng; Local Impact Award: SpaceA

Danh sách đầy đủ các đội đoạt giải được đăng tại eventstem.com/spaceapps.html#ket-qua.

Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Tổ chức Hà Nội sẽ đề cử những dự án xuất sắc vào Vòng đánh giá toàn cầu (Global Judging) do các chuyên gia của NASA và các cơ quan vũ trụ đối tác thực hiện.