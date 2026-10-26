Sử dụng điện thoại khi lái xe: Phạt bao nhiêu tiền?

Ba tài xế bị xử lý vì sử dụng điện thoại khi lái xe

Ngày 26/10, thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, hai tài xế xe khách đã bị lập biên bản xử lý vì sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển trên Quốc lộ 2, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức phạt đối với hai trường hợp là 10,15 triệu đồng, mỗi người bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Trước đó, qua dữ liệu do Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu và chuyển đổi số thuộc Cục CSGT chuyển đến, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 37 phút ngày 23/10, tài xế Đ.V.Đ. (sinh năm 1982, trú tại xã Vị Xuyên) điều khiển xe khách giường nằm trên Quốc lộ 2, đoạn qua xã Vị Xuyên, có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển.

Ngoài lỗi trên, tài xế còn không hướng dẫn hành khách nằm đúng vị trí quy định. Trạm CSGT Vĩnh Tuy đã lập biên bản xử phạt tổng cộng 5,15 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Cùng ngày, vào khoảng 8 giờ 50 phút, tại Km225+700 Quốc lộ 2, thuộc xã Bắc Quang, tài xế T.V.T. (sinh năm 1967, trú tại xã Chiêm Hóa) điều khiển xe khách theo hướng Tuyên Quang – Hà Nội cũng bị phát hiện sử dụng điện thoại khi lái xe.

Trích xuất hình ảnh dữ liệu vi phạm từ Phòng Quản lý, khai thác dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT.

Sau khi xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã mời tài xế đến làm việc. Người này thừa nhận vi phạm và bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Trước đó, tại TP. Đà Nẵng, ngày 24/10, Phòng CSGT Công an thành phố này cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô.

Vụ việc được phát hiện từ video do người dân phản ánh trên mạng xã hội. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là N.T.D.H. (sinh năm 1992, trú tại phường Hòa Cường).

Tại cơ quan công an, nữ tài xế thừa nhận đã sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 20/10.

Với hành vi trên, người vi phạm bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX. Nữ tài xế đã thừa nhận sai phạm, cam kết không tái phạm.

Sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt đến 6 triệu đồng

Theo điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi phương tiện đang di chuyển trên đường bộ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, căn cứ điểm b khoản 16 Điều 6 của Nghị định này, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm GPLX.

Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, là một trong những căn cứ pháp lý được lực lượng chức năng viện dẫn khi xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên.

Như vậy, đối với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô đang di chuyển, tài xế không chỉ chịu mức phạt tiền đáng kể mà còn bị trừ điểm GPLX.

Đáng chú ý, việc phát hiện vi phạm không chỉ được thực hiện thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp. Dữ liệu hình ảnh, video phản ánh hành vi vi phạm cũng có thể được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và sử dụng làm căn cứ xử lý theo quy định.

Nguy cơ tai nạn từ hành vi mất tập trung khi lái xe

Theo khuyến cáo của lực lượng CSGT, việc sử dụng điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện làm giảm khả năng tập trung, hạn chế quan sát và ảnh hưởng đến việc xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Đối với xe khách, nguy cơ càng đáng lo ngại bởi sự mất tập trung của người điều khiển phương tiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của nhiều hành khách.

Từ các trường hợp vừa bị xử lý, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, không dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện di chuyển.

Khi cần nghe, gọi hoặc xử lý công việc trên điện thoại, tài xế nên dừng xe tại vị trí được phép, bảo đảm an toàn trước khi sử dụng, tránh để một hành vi mất tập trung trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.