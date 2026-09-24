Sử dụng đèn pha ô tô đúng cách khi lái xe ban đêm

Lái xe ban đêm thường gặp tình trạng chói mắt do đèn pha xe ngược chiều, gây mất tập trung và nguy hiểm. Việc hiểu rõ cách sử dụng đèn pha cao đúng cách là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường.

Hình minh họa cách sử dụng đèn pha ô tô khi lái xe ban đêm. Ảnh: Yahoo

Nhiều người lái xe vẫn còn nhầm lẫn về chức năng của đèn pha cao (high beams). Đèn này không đơn thuần là loại đèn sáng hơn khi trời tối mà hoạt động theo góc chiếu khác biệt. Trong khi đèn pha thấp (low beams) hướng sáng xuống mặt đường, đèn pha cao chiếu thẳng về phía trước để chiếu sáng xa hơn, phù hợp với những đoạn đường dài, vắng xe và thiếu ánh sáng.

Khi sử dụng đúng, đèn pha cao có thể mở rộng tầm nhìn lên khoảng 350 đến 400 feet, so với 200 đến 300 feet của đèn pha thấp. Điều này giúp người lái có thêm thời gian phát hiện các chướng ngại vật như động vật hoang dã, vật thể rơi hay người đi bộ trên đường vắng, đặc biệt là ở các tuyến đường nông thôn hoặc cao tốc không có đèn đường.

Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là biết khi nào phải tắt đèn pha cao. Ngay khi phát hiện xe ngược chiều hoặc xe phía trước trong khoảng cách 500 feet, người lái cần chuyển về đèn pha thấp để tránh gây chói mắt, làm mất tập trung và nguy hiểm cho các tài xế khác. Việc chiếu sáng trực tiếp vào gương chiếu hậu của xe phía trước cũng cần tránh tuyệt đối.

Ngoài ra, đèn pha cao không nên sử dụng trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù dày đặc, mưa to hoặc tuyết rơi. Ánh sáng mạnh sẽ phản xạ trên các giọt nước trong không khí, tạo ra hiệu ứng chói lóa, làm giảm khả năng quan sát. Trong những trường hợp này, đèn pha thấp hoặc đèn sương mù là lựa chọn an toàn hơn.

Đèn pha cao cũng không phù hợp khi đi trên những đoạn đường cong, nơi có thể bất ngờ chiếu thẳng vào mắt người đi ngược chiều. Người lái nên chú ý biểu tượng đèn pha cao màu xanh trên bảng điều khiển để kiểm soát việc bật tắt chính xác.

Trong những năm gần đây, đèn pha ô tô ngày càng sáng hơn do chuyển đổi từ bóng halogen truyền thống sang đèn LED hiện đại. Ánh sáng trắng xanh của LED được mắt người cảm nhận là sáng hơn và gây chói hơn dù cường độ thực tế tương đương. Việc nâng công suất đèn cũng nhằm cải thiện điểm số an toàn trong các bài kiểm tra của các tổ chức như Viện An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (IIHS).

Để giảm thiểu tình trạng chói mắt và tăng tính tiện lợi, nhiều hãng xe đã trang bị hệ thống hỗ trợ đèn pha tự động như High Beam Assist của Kia hay Adaptive Highbeam Assist của Mercedes-Benz. Những công nghệ này sử dụng camera để phát hiện xe ngược chiều và tự động chuyển đổi giữa đèn pha cao và thấp, giúp lái xe an toàn hơn mà không cần thao tác thủ công.

Tuy nhiên, các công nghệ tiên tiến như Adaptive Driving Beam có khả năng điều chỉnh tia sáng linh hoạt quanh các xe khác vẫn chưa phổ biến rộng rãi do quy định nghiêm ngặt tại nhiều thị trường, trong đó có Mỹ. Do đó, trách nhiệm sử dụng đèn pha đúng cách vẫn chủ yếu thuộc về người lái để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.