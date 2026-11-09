Sử dụng công nghệ an toàn, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật

Ban Tổ chức tặng hoa cho các diễn giả tại Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có bà Hứa Thanh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Diễn ra nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Tọa đàm nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật. Qua đó hướng tới một không gian số an toàn, văn minh, nơi quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân luôn được tôn trọng và bảo vệ.

Tại Tọa đàm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tập trung thảo luận chuyên đề “Khung pháp lý bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân trên không gian số”, tập trung giới thiệu, phân tích những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân; làm rõ các quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân, đồng thời nhận diện những thách thức pháp lý đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự Tọa đàm.

Cùng với đó là chuyên đề “Vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân trên không gian số” nhằm làm rõ những nguy cơ, hành vi xâm phạm quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân thường gặp trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ của đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Qua đó, nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc sử dụng công nghệ an toàn, tôn trọng quyền riêng tư của người khác, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm và góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh.

Thông qua hai nội dung chuyên đề, Tọa đàm góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chủ động thích ứng với những thách thức của môi trường số, sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.