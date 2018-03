Sử dụng chưa lâu đã xuống cấp

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan (Hoài Nhơn) có chức năng chống xâm thực bờ biển, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Thế nhưng, công trình này hoàn thành, đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã bị hư hỏng, xuống cấp.

CÔNG TRÌNH KÈ CHỐNG XÓI LỞ BỜ BIỂN TAM QUAN (HOÀI NHƠN):

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan (Hoài Nhơn) có chức năng chống xâm thực bờ biển, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Thế nhưng, công trình này hoàn thành, đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Vừa đưa vào dùng đã hỏng

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan (giai đoạn 2) có tổng chiều dài gần 2,4 km, trải dài từ thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc đến phía Đông xã Tam Quan Nam. Công trình do UBND huyện Hoài Nhơn làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tân Lập thi công, với tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 62,4 tỉ đồng, thi công trong 2 năm 2015 - 2017. Thế nhưng, công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã xảy ra hiện tượng hư hỏng.

Hệ thống đá hộc gia cố chân khay, mái kè công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan qua thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc đã bị sạt lở, bong bật nhiều nơi.

Tại hiện trường, PV Báo Bình Định ghi nhận, đá hộc gia cố chân khay, mái kè và tường chắn sóng ở nhiều đoạn qua thôn Thiện Chánh, Thiện Chánh 1 và Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc đã sụt lún, đứt gãy và đổ xuống nền đất với tổng chiều dài bị phá vỡ hoàn toàn hơn 200 m. Một số đoạn kè ở thôn Thiện Chánh 2 sau khi bị đổ ngã đã được đổ đất san lấp lại thay vì khôi phục. Điều này khiến người dân địa phương đặt dấu hỏi về chất lượng công trình.

Một người dân ở thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, cho biết: “Đợt bão lũ xảy ra cuối năm 2017 tuy không quá mạnh, nhưng có nhiều đoạn kè đã bị bong bật, sụt lún và đổ sụp. Một số đoạn khác tuy chưa “bật gốc”, song hệ thống thân, mái kè cũng xuất hiện vết nứt, cho thấy dấu hiệu của sự sụt lún. Công trình tiền tỉ đưa vào sử dụng chưa lâu đã hư hỏng thật sự là có vấn đề. Bà con cũng mong cơ quan chức năng có liên quan sớm vào cuộc kiểm tra, đánh giá lại nguyên nhân để có hướng xử lý cụ thể”.

Do thiên tai (!?)

Nhìn nhận về sự cố này, đại diện UBND xã Tam Quan Bắc, cho hay: “Đợt mưa bão diễn ra cuối năm 2017, xã nhận thông tin từ người dân phản ánh là nhiều đoạn kè chắn sóng dọc bờ biển Tam Quan Bắc bị ngã đổ. Xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra và báo cáo UBND huyện Hoài Nhơn để có hướng xử lý. Sau đó, UBND huyện có xuống kiểm tra, bước đầu đánh giá công trình bị hư hỏng do bão lũ. Còn nguyên nhân cụ thể, xã không nắm rõ. Bởi đây là công trình do UBND huyện Hoài Nhơn làm chủ đầu tư, các công đoạn từ khâu thiết kế đến công tác giám sát thi công đều do chủ đầu tư thực hiện”.

Tường chắn sóng của công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan qua thôn Thiện Chánh bị đứt gãy làm đôi.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (đại diện đơn vị chủ đầu tư công trình), khẳng định: “Bước đầu qua kiểm tra chúng tôi xác định, công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan bị hư hỏng là do mưa lũ kéo dài, mực nước biển dâng cao, sóng lớn tác động liên tục trong năm 2016 và năm 2017 khiến kết cấu kè mất ổn định dẫn tới hư hỏng”.

Tuy vậy, để đánh giá chính xác nguyên nhân, UBND huyện Hoài Nhơn đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh toàn bộ diễn biến sự việc liên quan đến tình trạng hư hỏng công trình; đồng thời, kiến nghị tỉnh xem xét cho chủ trương khảo sát lại toàn bộ tuyến kè, đánh giá nguyên nhân, mức độ thiệt hại và đề ra biện pháp khắc phục sự cố, công trình đảm bảo ổn định lâu dài. Ngày 29.12.2017, UBND tỉnh có văn bản giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn thiết kế kè bảo vệ bờ biển để nghiên cứu làm rõ nguyên nhân sạt lở công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan, báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2018.

“Ngày 8.1.2018, Sở NN&PTNT có văn bản đề nghị chọn Viện Kỹ thuật công trình thuộc Trường ĐH Thủy lợi làm đơn vị tư vấn đánh giá nguyên nhân hư hỏng và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục hiện tượng sạt lở này. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang thực hiện việc kiểm định lại quy mô, kết cấu, chất lượng công trình. Chúng tôi đang chờ kết quả để có hướng xử lý tiếp theo. Về hiện tượng đổ đất san lấp một số đoạn kè bị hư hỏng thay vì giữ nguyên hiện trạng để khôi phục, tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì”, ông Công nói.

TRỌNG LỢI