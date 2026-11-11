Sử dụng cần sa, 3 bị cáo nhận tổng cộng 21 năm tù

Theo cáo trạng, vào ngày 9/6/2026, các bị cáo Đầu Thanh Tùng (SN 1995), Đầu Văn Trung (SN 1999), Lương Nhật Tân (SN 1999, cùng trú tại thôn Đông Cao, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) đã bàn bạc nhau chung tiền mua ma túy cần sa để sử dụng.

Sau đó, các đối tượng cùng góp tiền lấy ma túy cần sa về sử dụng, chơi game và tiếp tục đi chơi với nhau.

Đến ngày 14/6/2026, Công an xã Ái Quốc – tỉnh Hưng Yên nhận được tố giác của người dân nên yêu cầu Tùng, Trung và Tân lên trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, cả 3 bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tối ngày 9/6/2026.

Bị cáo Tùng, Trung và Tân cùng nhận mức án 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. (Ảnh: TK).

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy cần sa. Ngoài ra, 3 điện thoại di động của các bị cáo bị tịch thu để sung Ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận giám định, mẫu nước tiểu của Đầu Thanh Tùng, Đầu Văn Trung và Lương Nhật Tân đều tìm thấy chất là sản phẩm chuyển hóa từ ma túy cần sa.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm như cáo trạng đã truy tố.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy mà còn xâm phạm đến an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Đồng thời, đây còn là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác.

Bên cạnh đó, bản thân bị cáo đã từng bị xử phạt tù về tội tàng trữ chất ma túy nhưng vẫn tiếp tục tái phạm hành vi này. Điều này cho thấy bị cáo không ăn năn hối cải, coi thường pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đầu Thanh Tùng, Đầu Văn Trung và Lương Nhật Tân cùng mức án 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.