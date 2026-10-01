Sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh bị xử lý thế nào?

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Luật sư Nguyễn Hoàng Thịnh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội tư vấn cho câu hỏi này như sau:

Tại Điểm d, Khoản 3, Điều 62, Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ ngày 26.8.2026), quy định phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điểm đ, Khoản 4, Điều 62, Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định về biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Buộc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích để ở đối với hành vi quy định tại Điểm d, Khoản 3 Điều này.

Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định:

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức;

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 13; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 54; khoản 1, khoản 2 Điều 57; khoản 1 Điều 58; khoản 1 Điều 61; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 62; điểm a, điểm b, điểm d khoản 2 Điều 64; khoản 1 Điều 73; khoản 1 Điều 74 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

Như vậy, từ ngày 26.8.2026, người sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh bị phạt đến 130 triệu đồng và buộc phải sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích để ở.