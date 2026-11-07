Sử dụng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Việt Cường (trú tại phường Long Nguyên, TP.HCM) số tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025, ông Lê Việt Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch thao túng đối với cổ phiếu BCE của Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Trong đó, có 4 tài khoản đứng tên ông Cường, 3 tài khoản mượn của 3 nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ người khác đứng tên sở hữu chứng khoán.

Cơ quan quản lý liên tiếp xử phạt các nhà đầu tư cá nhân có hành vi thao túng thị trường chứng khoán thời gian gần đây

Kết quả kiểm tra và tính toán của cơ quan quản lý cho thấy chưa phát hiện khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm của ông Cường.

Bên cạnh xử phạt tiền, UBCKNN ban hành Quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nhà đầu tư này. Cụ thể, ông Lê Việt Cường bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong vòng 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026.

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng ban hành Quyết định xử phạt 4 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác, dẫn đến hành vi thao túng thị trường. Trong đó, 3 cá nhân cho ông Cường mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu BCE; trong khi 1 cá nhân khác đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường.

Với vi phạm nêu trên, cả 4 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng theo quy định.

Biện pháp ngăn chặn đối với 4 cá nhân này là cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn tương ứng, kể từ ngày 10/11/2026.