Phiên tòa xét xử 50 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Trong 2 ngày 17 và 18-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử đối với bị cáo Vũ Hải Đông Dương (35 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 49 đồng phạm về tội: "Mua bán trái phép hóa đơn". Đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, từ tìm kiếm khách hàng, xuất hóa đơn, làm hợp đồng mua bán hàng hóa khống đến chuyển tiền nhằm hợp thức hóa dòng tiền giao dịch.

Theo cáo trạng, đầu năm 2025, Vũ Hải Đông Dương đã trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Để thực hiện, Dương thuê Nguyễn Quang Trung Hiếu, Nguyễn Trọng Hoàng Sơn Tùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến và Tạ Tú Anh tìm kiếm khách hàng, trực tiếp bán hóa đơn; thuê An Toàn Chiến, Nguyễn Quỳnh Phong, Bùi Hoàng Minh Mẫn và Nguyễn Văn Quang thực hiện việc ký nháp, ký hóa đơn, lập hợp đồng mua bán hàng hóa khống; đồng thời thuê Trần Quốc Thái và Nguyễn Thế Vinh Hiển thực hiện việc chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền mua bán hóa đơn.

Từ ngày 1-4-2025 đến ngày 20-3-2026, Vũ Hải Đông Dương cùng các đồng phạm đã sử dụng 28 công ty “ma” để xuất bán trái phép 23.217 số hóa đơn GTGT đã ghi nội dung, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 3.730 tỷ đồng. Mức phí mua bán hóa đơn được xác định từ 0,75% đến 1,1% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Riêng Dương thu lợi bất chính hơn 16,7 tỷ đồng; các đối tượng giúp sức cũng được hưởng lợi từ hoạt động phạm pháp, trong đó Nguyễn Quang Trung Hiếu thu lợi hơn 1,78 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hoàng Yến hơn 1,59 tỷ đồng; Nguyễn Trọng Hoàng Sơn Tùng hơn 1,19 tỷ đồng; Trần Quốc Thái hơn 562 triệu đồng và Tạ Tú Anh hơn 241 triệu đồng.

Bên cạnh nhóm đối tượng trực tiếp điều hành, giúp sức, vụ án còn có sự tham gia của nhiều cá nhân đóng vai trò trung gian, môi giới và người mua hóa đơn. Một số đối tượng đã tổ chức mua bán hóa đơn qua nhiều khâu nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch, hưởng tiền chênh lệch từ phí mua bán.

Đáng chú ý, hành vi phạm tội không chỉ dừng lại ở việc xuất bán hóa đơn khống mà còn được tổ chức thành một quy trình khép kín, có sự phân công vai trò giữa người điều hành, người tìm kiếm khách hàng, người lập chứng từ và người hợp thức hóa dòng tiền. Các hóa đơn được sử dụng để thể hiện những giao dịch mua bán hàng hóa không có thật, tạo lập chứng từ kế toán không đúng thực tế, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế và trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Hải Đông Dương 3 năm tù về tội: "Mua bán trái phép hóa đơn", 49 đồng phạm nhận mức án từ phạt tiền đến 3 năm tù cùng tội danh.