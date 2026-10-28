Sử dụng 24 hóa đơn khống, giám đốc doanh nghiệp bị phạt 1,5 tỉ đồng

Điều tra viên và Kiểm sát viên tiến hành hỏi cung bị can có ghi âm, ghi hình. Ảnh: CAHP

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong giai đoạn 2018–2021, N.Đ.H (SN 1973), Giám đốc Công ty Cổ phần V.A, đã chỉ đạo sử dụng 24 hóa đơn giá trị gia tăng lập khống của 7 doanh nghiệp để kê khai chi phí đầu vào.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế trên các hóa đơn này là hơn 20,9 tỷ đồng; số thuế giá trị gia tăng tương ứng hơn 2,09 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế”. Ngày 11/2/2026, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với N.Đ.H về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

TAND TP Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt N.Đ.H 1,5 tỉ đồng, đồng thời buộc nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền trốn thuế.

Qua vụ án, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn và chứng từ; không sử dụng hóa đơn lập khống để hợp thức hóa chi phí, kê khai sai nghĩa vụ thuế.

Hành vi vi phạm có thể dẫn đến việc bị xử lý theo quy định pháp luật, gây thiệt hại về tài chính, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.