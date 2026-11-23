Bryan Johnson và bạn gái Kate Tolo có cách tiếp cận khác nhau trong hành trình kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Bryan Johnson.

Kate Tolo (31 tuổi) và bạn trai Bryan Johnson (49 tuổi), doanh nhân công nghệ Mỹ nổi tiếng với hành trình chống lão hóa, có chung mục tiêu kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, họ lựa chọn những cách tiếp cận khác nhau.

Nếu Johnson theo đuổi chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt đến mức cực đoan, Tolo lại muốn hiểu rõ cơ thể, duy trì sức khỏe và chấp nhận quá trình lão hóa tự nhiên.

Sự khác biệt này từng thể hiện trong chuyến Johnson về Australia gặp gia đình bạn gái. Người đàn ông vốn duy trì thực đơn gần như cố định suốt 5 năm quyết định tạm gác những nguyên tắc ăn uống để thưởng thức các món truyền thống do mẹ Tolo chuẩn bị, theo SCMP.

Trong khi bạn trai dành nhiều tiền bạc và công sức để kiểm soát từng chỉ số sinh học, Tolo tập trung vào 3 yếu tố cơ bản gồm giấc ngủ, dinh dưỡng và vận động. Cô cũng dành nhiều sự quan tâm đến sức khỏe phụ nữ, lĩnh vực mà theo cô vẫn còn nhiều khoảng trống trong nghiên cứu y khoa.

Triệu phú chống lão hóa phá lệ

Bryan Johnson được biết đến với chương trình chống lão hóa có tên Protocol. Trong 5 năm qua, doanh nhân Mỹ gần như duy trì chế độ ăn cố định với khoảng 2.250 calo mỗi ngày, chủ yếu từ thực vật. Bên cạnh đó, ông sử dụng hàng chục loại thực phẩm bổ sung, tập luyện theo kế hoạch và tuân thủ giờ ngủ nghiêm ngặt.

Mục tiêu của Johnson là làm chậm quá trình lão hóa sinh học, thậm chí tìm cách đảo ngược tuổi sinh học thông qua các phương pháp theo dõi và can thiệp chuyên sâu. Hành trình này được cho là tiêu tốn khoảng 2,6 triệu USD mỗi năm.

Vì vậy, việc tạm dừng Protocol để dùng bữa cùng gia đình bạn gái trở thành trải nghiệm đáng nhớ với Johnson. Trong chuyến về Australia năm nay, ông cùng Tolo tham dự đám cưới của anh trai cô, Adam, đồng thời gặp con gái mới sinh của chị gái Marianna.

Cha mẹ Tolo là Rosie và Mick, người gốc Bosnia, chuyển đến Australia sinh sống từ năm 1987. Họ vẫn giữ thói quen nấu những món ăn truyền thống, đặc biệt trong các dịp gia đình sum họp. Bữa ăn lần này có nhiều món như bắp cải, thịt và các món chế biến với nhiều tỏi.

Kate Tolo duy trì chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi nghiêm ngặt để cải thiện sức khỏe. Ảnh: Immortals.

Tolo kể bạn trai đã phải nhượng bộ khá nhiều để tham gia bữa ăn. Johnson vốn không thích phá vỡ Protocol bởi việc tuân thủ những nguyên tắc này mang lại cho ông cảm giác bình yên. Tuy nhiên, cô nói rõ rằng cuộc gặp gỡ với gia đình có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình.

Trên mạng xã hội, Johnson thừa nhận đã ăn tất cả món được mẹ bạn gái chuẩn bị, từ thịt, bánh mì đến mì ống. Ông cũng phải vượt qua cảm giác không thoải mái của một người hướng nội khi tham gia chuỗi hoạt động giao lưu kéo dài một tuần với đại gia đình Tolo.

Với doanh nhân Mỹ, đây là lần đầu tiên ông tạm dừng chế độ nghiêm ngặt trong khoảng thời gian dài như vậy. Dù có phần hồi hộp trước trải nghiệm này, Johnson vẫn hoàn thành chuyến thăm gia đình bạn gái.

Tolo cho biết đó là khoảnh khắc đáng nhớ với cả hai. Cô cũng cho rằng mọi người cần có thời gian nghỉ ngơi, tạm rời xa những quy tắc thường ngày để giảm bớt căng thẳng.

Sự khác biệt giữa hai người không chỉ thể hiện trong bữa ăn mà còn nằm ở quan điểm về tuổi thọ. Johnson muốn kiểm soát chặt chẽ những thay đổi của cơ thể, trong khi Tolo lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn.

Cô không đặt mục tiêu trở thành người khỏe mạnh hay có thể lực tốt nhất, mà muốn duy trì lối sống ổn định để hiểu rõ cơ thể mình.

Lối sống trái ngược

Kate Tolo là giám đốc điều hành trong lĩnh vực tiếp thị tại Australia, đồng thời là đồng sáng lập Blueprint, thương hiệu về tuổi thọ và thực phẩm bổ sung gắn liền với chương trình của Johnson.

Dù cùng quan tâm đến dữ liệu sức khỏe, Tolo không theo đuổi những phương pháp cực đoan như bạn trai. Theo cô, 3 yếu tố quan trọng nhất để duy trì tuổi thọ là giấc ngủ, chế độ ăn và vận động. Nếu chỉ được lựa chọn một, cô ưu tiên giấc ngủ.

Từ tháng 8, Tolo bắt đầu áp dụng Blueprint XX, phiên bản chế độ sinh hoạt dành cho nữ giới. Cô thường lên giường trước 22h, đeo mặt nạ ngủ và thức dậy lúc 7h sáng. Lịch sinh hoạt được duy trì đều đặn mỗi ngày, không có nhiều thay đổi.

Thực đơn của Tolo cung cấp khoảng 1.875 calo mỗi ngày, gồm sinh tố dinh dưỡng, bánh pudding hạt chia, thịt bò hoặc cá hồi nướng kiểu Địa Trung Hải, các món xào kiểu Việt Nam và cà ri khoai lang. Cô cũng duy trì lịch tập luyện, sử dụng thực phẩm bổ sung theo kế hoạch và uống đủ nước.

Một điểm đáng chú ý là Tolo không sử dụng rượu bia trong quá trình thực hiện chế độ này. Cô thừa nhận đôi khi nhớ những buổi tối đi chơi và thưởng thức cocktail cùng bạn bè, nhưng vẫn lựa chọn tuân thủ lịch sinh hoạt đã đặt ra.

Cặp đôi cùng quan tâm đến sức khỏe và tuổi thọ nhưng có lối sống khác biệt. Ảnh: @bryanjohnson_/Instagram.

Theo Tolo, việc duy trì chế độ ổn định đã mang lại một số thay đổi tích cực. Trong tháng đầu tiên áp dụng, mức độ dao động hormone giữa các ngày trong chu kỳ kinh nguyệt của cô giảm khoảng 30%. Trước đó, các chỉ số hormone thường thay đổi nhiều hơn từ ngày này sang ngày khác.

Bên cạnh mục tiêu kéo dài tuổi thọ, Tolo đặc biệt quan tâm đến sức khỏe phụ nữ. Cô cho rằng các nghiên cứu y khoa trong nhiều thập kỷ thường lấy cơ thể nam giới làm tiêu chuẩn, khiến những thay đổi hormone và đặc điểm sinh học của nữ giới chưa được tìm hiểu đầy đủ.

Một trong những vấn đề cô quan tâm là lạc nội mạc tử cung, căn bệnh bản thân mắc phải từ năm 21 tuổi. Đây là tình trạng mạn tính gây đau đớn, ảnh hưởng đến khoảng 1/10 phụ nữ và hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.

Mẹ của Tolo cũng từng mắc bệnh. Cô nhớ lại sinh nhật năm 13 tuổi, khi chứng kiến mẹ nằm co ro trên ghế sofa vì những cơn đau. Khi ấy, mẹ giải thích rằng vào thời điểm trước đây, bệnh lý này chưa nhận được nhiều sự chú ý.

Trải nghiệm trong gia đình khiến Tolo muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe sinh sản và những thay đổi của cơ thể phụ nữ. Cô cho rằng việc nghiên cứu các chỉ số sinh học trong từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt có thể giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình.

Sau tháng đầu tiên áp dụng Blueprint XX, Tolo nhận thấy tình trạng đau bụng có dấu hiệu cải thiện. Dù vẫn còn đau, cô cho biết cảm giác không còn dữ dội như trước.

Kate Tolo quan tâm đến những thay đổi sinh học và sức khỏe phụ nữ. Ảnh: Magdalena Wosinska.

Tuy nhiên, cô cho rằng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá hiệu quả của chế độ sinh hoạt này. Tolo cũng không khuyến khích mọi người áp dụng nguyên trạng chương trình mà mình đang thực hiện, bởi tình trạng sức khỏe và nhu cầu của mỗi người khác nhau.

Ở tuổi 31, Tolo và Johnson chưa có kế hoạch sinh con. Cô đang cân nhắc phương án trữ đông trứng do lo ngại lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Theo các nghiên cứu, khoảng 30-50% phụ nữ mắc căn bệnh này gặp vấn đề về khả năng sinh con.

Dù còn nhiều điều chưa chắc chắn về sức khỏe sinh sản trong tương lai, Tolo vẫn giữ thái độ lạc quan. Với cô, việc hiểu rõ cơ thể và tìm ra những phương pháp sống khỏe mạnh hơn quan trọng hơn việc cố gắng kiểm soát mọi thay đổi do tuổi tác mang lại.