Sư đoàn Phòng không 375: Hậu cần - Kỹ thuật sát cánh cùng nhiệm vụ huấn luyện

Qua kiểm tra thực tế công tác hậu cần, kỹ thuật tại Trung đoàn 224, đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân đánh giá, đơn vị đã chủ động chuẩn bị các mặt bảo đảm, nhất là đối với nhiệm vụ cơ động, huấn luyện xa doanh trại.

Công tác tổ chức ăn, ở, sinh hoạt; bảo đảm nước uống, thực phẩm, quân trang, thuốc và vật tư quân y được duy trì nền nếp. Công tác vận chuyển, cấp phát xăng dầu, quản lý phương tiện, bảo đảm an toàn được chú trọng.

Đoàn công tác kiểm tra Khẩu đội 1, Đại đội 4, Trung đoàn 224.

Thượng tá Nguyễn Thái Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 224 cho biết: Để bảo đảm tốt cho huấn luyện dã ngoại, Trung đoàn chủ động chuẩn bị từ sớm, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, kịp thời bổ sung vật chất, phương tiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Theo đồng chí, bảo đảm hậu cần phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, không để những khó khăn về ăn, ở, sinh hoạt ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện.

Thực tế 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Trung đoàn 224 đã triển khai đồng bộ các mặt công tác hậu cần, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện, diễn tập. Đơn vị duy trì đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, định lượng ăn; tổ chức tăng gia sản xuất phù hợp; chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,1%; khám sức khỏe định kỳ đạt 100% kế hoạch.

Không chỉ bảo đảm bằng vật chất, hậu cần còn gắn với công tác chăm lo, động viên bộ đội. Thượng tá Nguyễn Hồng Lâm, Chính ủy Trung đoàn 224 cho biết, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm tình hình, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là những thời điểm thực hiện nhiệm vụ cơ động, dã ngoại. Qua đó, tạo sự yên tâm, đoàn kết, thống nhất, giúp bộ đội có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, pháo thủ Khẩu đội 1, Đại đội 4 chia sẻ: “Được chỉ huy các cấp quan tâm, động viên, bảo đảm đầy đủ vật chất phục vụ huấn luyện, chúng tôi càng yên tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Luyến, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn 224 đã có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những hạn chế; duy trì nghiêm nền nếp, quản lý chặt chẽ vật chất, phương tiện, trang bị; nâng cao chất lượng bảo đảm, nhất là đối với nhiệm vụ cơ động, huấn luyện dã ngoại.

Từ doanh trại đến thao trường, công tác hậu cần thực sự trở thành điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224 yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, sát thực tế không chỉ góp phần duy trì sức khỏe, đời sống bộ đội, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.