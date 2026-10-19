Sư đoàn Bộ binh 301 khánh thành Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Đỗ Căn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội...

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành. Ảnh: PV

Công trình Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được khởi công ngày 10-8-2026, trên nền tảng bia lưu danh và tượng Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh. Sau hơn hai tháng triển khai, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã đóng góp hơn 2.000 ngày công, hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Báo cáo quá trình xây dựng công trình, Đại tá Nguyễn Đức Mạnh, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết, Sư đoàn được thành lập ngày 27-2-1979, là đơn vị chủ lực cơ động của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô; đồng thời tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PV

Trải qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn có 145 liệt sĩ; một tập thể và ba cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tiêu biểu là Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh, người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Việc khánh thành Nhà bia tưởng niệm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh. Đây cũng là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Cùng ngày, Sư đoàn Bộ binh 301 tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, thủ trưởng các cơ quan Sư đoàn qua các thời kỳ.

Các cán bộ, chỉ huy đương nhiệm, chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ cán bộ, chỉ huy qua các thời kỳ. Ảnh: PV

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội; nhìn lại chặng đường 47 năm xây dựng, phát triển của Sư đoàn Bộ binh 301.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đào Trọng Lương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301 báo cáo những kết quả đơn vị đạt được. Đại diện Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chỉ huy đi trước trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình công tác; đồng thời bày tỏ tin tưởng thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Hai hoạt động không chỉ thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ và những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô.