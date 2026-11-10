Sư đoàn 968 (Quân khu 4) sẵn sàng cơ động giúp dân ứng phó thiên tai

Những ngày qua, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét để xây dựng, bổ sung phương án ứng phó phù hợp với thực tế.

Cùng với đó, Sư đoàn tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung phương tiện, trang bị, vật chất hậu cần, kỹ thuật; luyện tập các phương án sơ tán nhân dân, di chuyển tài sản, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Các lực lượng, phương tiện được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm khả năng cơ động nhanh, xử trí kịp thời các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 968 kiểm tra phương tiện, trang bị, vật chất phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sư đoàn 968 báo động, kiểm tra khả năng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, Sư đoàn 968 chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, xác định phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội. Qua đó, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 luôn trong tư thế sẵn sàng, không để bị động, bất ngờ; kịp thời cơ động đến những địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai khi có lệnh, góp phần giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.