Sư đoàn 9 tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Sư đoàn 9 đã tổ chức hành quân về nguồn tại Đền thờ, Nhà lưu niệm Anh hùng LLVT nhân dân Võ Thị Sáu. Tại đây, cán bộ, hội viên dâng hương tưởng niệm, ôn lại tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của người con quê hương Đất Đỏ, qua đó bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Sư đoàn 9 dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ, Nhà lưu niệm Anh hùng LLVT nhân dân Võ Thị Sáu.

Gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Trong chương trình giao lưu với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên hai đơn vị chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động hội, xây dựng mô hình thu hút hội viên, chăm lo đời sống và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Những cách làm thiết thực được trao đổi giúp cán bộ hội có thêm kinh nghiệm vận dụng vào công tác, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ Quân đội với phụ nữ địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ sôi nổi tham gia trò chơi kéo co, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt, động viên cán bộ, hội viên; Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Sư đoàn tổ chức giao lưu thể thao, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi, gắn bó. Sư đoàn cũng cử các đoàn đến thăm, chúc mừng các hội phụ nữ trên địa bàn đóng quân.

Chỉ huy Sư đoàn 9 tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ Sư đoàn.

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia giao lưu pickleball.

Theo Đại tá Hồ Viết Quảng, Phó chính ủy Sư đoàn 9, các hoạt động là dịp ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để chị em giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, cuộc sống. Qua đó, động viên mỗi hội viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình hạnh phúc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.