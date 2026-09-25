Sư đoàn 9, Quân đoàn 34: Ấm áp chương trình 'Trung thu mơ ước' năm 2026

Đêm hội “Trung thu mơ ước" năm 2026 diễn ra sôi nổi với các tiết mục múa lân truyền thống, trình diễn ảo thuật, các hoạt cảnh, văn nghệ thiếu nhi và trò chơi dân gian vui nhộn. Các em thiếu nhi được hòa mình trong không gian đậm chất cổ tích, cùng nhau phá cỗ, rước đèn và thưởng thức các tiết mục sân khấu đặc sắc, tạo nên một Trung thu ấm áp, tràn ngập tiếng cười.

Đại tá Hồ Viết Quảng, Phó chính ủy Sư đoàn 9 phát biểu tại chương trình.

Các đơn vị phối hợp trao quà Trung thu tặng thiếu nhi.

Cán bộ, chiến sĩ và các em thiếu nhi tham gia rước đèn trong chương trình “Trung thu mơ ước" năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hồ Viết Quảng, Phó chính ủy Sư đoàn 9 khẳng định chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho con em cán bộ, chiến sĩ, qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Sư đoàn 9 với các văn, nghệ sĩ và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hậu phương Quân đội ngày càng vững chắc.