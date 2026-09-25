Sư đoàn 9, Quân đoàn 34: Ấm áp chương trình 'Trung thu mơ ước' năm 2026
Tối 24-9, Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 phối hợp với đội ngũ các văn, nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Trung thu mơ ước" năm 2026, trao hơn 600 phần quà tặng con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các cơ quan và tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 9.
Đêm hội “Trung thu mơ ước" năm 2026 diễn ra sôi nổi với các tiết mục múa lân truyền thống, trình diễn ảo thuật, các hoạt cảnh, văn nghệ thiếu nhi và trò chơi dân gian vui nhộn. Các em thiếu nhi được hòa mình trong không gian đậm chất cổ tích, cùng nhau phá cỗ, rước đèn và thưởng thức các tiết mục sân khấu đặc sắc, tạo nên một Trung thu ấm áp, tràn ngập tiếng cười.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Hồ Viết Quảng, Phó chính ủy Sư đoàn 9 khẳng định chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho con em cán bộ, chiến sĩ, qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Sư đoàn 9 với các văn, nghệ sĩ và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hậu phương Quân đội ngày càng vững chắc.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/su-doan-9-quan-doan-34-am-ap-chuong-trinh-trung-thu-mo-uoc-nam-2026-1058250