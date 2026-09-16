Sư đoàn 9 nâng cao chất lượng công tác quân nhu

Các đơn vị tham gia hội thi được tổ chức thành 4 khối, tập trung vào các nội dung: Nhà ăn, nhà bếp chính quy; nhà ăn, nhà bếp an toàn; chất lượng bảo đảm ăn uống; chất lượng sản phẩm tăng gia sản xuất đưa vào ăn tại bếp; công tác tuyên truyền, đầu tư, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Đại tá Lê Văn Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc hội thi.

Kết quả hội thi cho thấy, các đơn vị duy trì nền nếp chính quy nhà ăn, nhà bếp; bố trí các khu chức năng riêng rẽ, theo một chiều; trang thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng được sắp xếp gọn gàng, hợp lý; hệ thống sổ sách đăng ký, thống kê, ghi chép theo quy định.

Các đơn vị duy trì chế độ kiểm thực 3 bước, giao nhận tay ba, công khai tài chính; thực hiện lưu nghiệm thức ăn theo quy định. Lương thực, thực phẩm đưa vào bếp ăn có nguồn gốc rõ ràng; năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026, Sư đoàn không để xảy ra ngộ độc do ăn uống.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải xuất sắc cho Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 7; đồng thời trao các giải nhất, nhì, ba cho các tập thể có thành tích tốt ở 4 khối thi.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Hoàng Nghĩa Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan hậu cần - kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên quân nhu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác ngành quân nhu, quản lý chặt chẽ các khâu khai thác, tiếp nhận, bảo quản, chế biến, cấp phát và chia ăn; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.