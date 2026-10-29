Sư đoàn 9 kiểm tra nhận thức chính trị

Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, kiểm tra bằng hình thức viết thu hoạch, tập trung vào các chuyên đề học tập chính trị và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình quy định. Hạ sĩ quan, binh sĩ năm thứ nhất và năm thứ hai thực hiện kiểm tra trắc nghiệm và vấn đáp, với nội dung là các bài học, chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2 năm 2026.

Đại tá Hồ Viết Quảng, Phó chính ủy Sư đoàn 9 kiểm tra, động viên bộ đội tham gia kiểm tra.

Nội dung kiểm tra các đối tượng còn tập trung vào nhận thức về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Quân đoàn 34, Đảng ủy Sư đoàn 9…

Chiến sĩ thực hiện nội dung vấn đáp.

Thực hiện phần kiểm tra trắc nghiệm nhận thức chính trị.

Đề kiểm tra bảo đảm toàn diện, sát thực tiễn, gắn đánh giá kiến thức đã học với khả năng vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ của quân nhân. Kết quả, 100% đạt yêu cầu; trong đó, hạ sĩ quan, binh sĩ năm thứ nhất có 81,85% khá, giỏi; hạ sĩ quan, binh sĩ năm thứ hai có 81,95% khá, giỏi. Đơn vị đạt khá.

Đợt kiểm tra là cơ sở để Sư đoàn 9 đánh giá thực chất kết quả giáo dục chính trị, tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị; rút kinh nghiệm, xác định giải pháp nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.