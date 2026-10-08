Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Xây dựng chính quy từ mô hình '5S'

Gọn, sạch từ những việc hằng ngày

Tại Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 5, Sư đoàn 5) chúng tôi nhận thấy sự ngăn nắp từ nơi làm việc đến khu vực ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội. Vật chất, trang bị, hồ sơ, tài liệu được bố trí theo từng nhóm, đúng vị trí, bảo đảm dễ tìm, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ sử dụng.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên phụ nữ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Bắt đầu từ “Sàng lọc”, các cơ quan, đơn vị rà soát, phân loại vật chất, trang bị, tài liệu, dụng cụ, đồ dùng; xử lý những vật dụng không cần thiết, bố trí phù hợp những vật dụng còn giá trị sử dụng.

Tiếp đó, các đơn vị thực hiện “Sắp xếp”, bố trí vật chất, hồ sơ, tài liệu, dụng cụ đúng vị trí, phù hợp công năng. Việc sàng lọc, sắp xếp được triển khai đồng bộ tại nơi làm việc, nhà ăn, nhà ở, nhà kho, nhà xe và các khu vực chức năng, giúp bộ đội thuận tiện trong sử dụng, quản lý.

Với nội dung “Sạch sẽ”, các đơn vị duy trì vệ sinh thường xuyên, phân công rõ trách nhiệm của từng quân nhân; kết hợp vệ sinh với chăm sóc cây xanh, chỉnh trang doanh trại, xử lý rác thải.

Trung tá Đặng Ngọc Khởi, Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 5 (đứng giữa), kiểm tra việc sắp xếp, bảo quản vũ khí, trang bị.

Đại úy Nguyễn Văn Long, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, chia sẻ: “Việc thực hiện ‘Sạch sẽ’ không chỉ dừng lại ở vệ sinh doanh trại mà còn gắn với quản lý, bảo quản trang thiết bị, máy móc và vật chất. Sau khi sử dụng, các loại dụng cụ, phương tiện đều được bộ đội vệ sinh, kiểm tra và đưa về đúng vị trí quy định”.

Duy trì nền nếp, hình thành thói quen

Khó nhất khi thực hiện “5S” là duy trì kết quả lâu dài. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 coi trọng nội dung “Săn sóc”, tức là duy trì thường xuyên kết quả sàng lọc, sắp xếp, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

Chiến sĩ Sư đoàn 5 tham gia bảo vệ môi trường.

Các cơ quan, đơn vị đưa tiêu chí “5S” vào công việc hằng ngày. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục những điểm chưa hợp lý. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt; trao đổi, phổ biến những cách làm hay. Qua đó, việc giữ gìn doanh trại, nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ dần trở thành thói quen tự giác của bộ đội.

Nội dung “Sẵn sàng” thể hiện ở sự chủ động, tự giác thực hiện các yêu cầu trên. Mỗi quân nhân có ý thức sắp xếp, vệ sinh, kiểm tra vật chất, dụng cụ đúng quy định, góp phần duy trì nền nếp chính quy.

Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, khẳng định: “Mô hình ‘5S’ đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt trong công tác xây dựng chính quy của đơn vị. Ý thức giữ gìn vệ sinh và chấp hành quy định của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên”.

Thời gian tới, Sư đoàn 5 tiếp tục duy trì, hoàn thiện các tiêu chí “5S”, gắn thực hiện mô hình với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là phát huy tính tự giác của bộ đội, kiểm tra thường xuyên, nhân rộng những cách làm phù hợp, hiệu quả.