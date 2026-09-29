Sư đoàn 5 (Quân khu 7): Vững vàng vượt sông, nâng cao chất lượng huấn luyện

Tại thao trường huấn luyện vượt sông của Sư đoàn 5, Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 5) tổ chức thực hành huấn luyện nội dung vượt sông trong hành trú quân chiến đấu cấp tiểu đoàn. Không khí huấn luyện khẩn trương, nghiêm túc.

Chỉ huy Sư đoàn 5 và Trung đoàn 5 dự, chỉ đạo huấn luyện nội dung vượt sông của Tiểu đoàn 6.

Mờ sáng, Đại úy Lê Thanh Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 cùng cán bộ các bộ phận khẩn trương kiểm tra quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện; duy trì đội hình, tổ chức gói buộc chuẩn bị vượt sông. Dưới sông, các bộ phận nhanh chóng vào vị trí, triển khai lực lượng theo đúng phương án. Từng khâu được thực hiện thống nhất, bảo đảm đúng động tác, cơ động đúng đội hình, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện luyện tập nội dung vượt sông.

Đại úy Lê Thanh Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã huấn luyện các nội dung liên quan trước đó, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật; người chỉ huy phải điều hành linh hoạt, hiệp đồng nhịp nhàng, chủ động xử trí các tình huống phát sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện”.

Cán bộ, chiến sĩ thực hành luyện tập nội dung vượt sông.

Theo Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, huấn luyện vượt sông trong hành trú quân chiến đấu là nội dung tổng hợp, qua đó rèn trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng hiệp đồng và bản lĩnh, sức chịu đựng của bộ đội; giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng khắc phục địa hình, từng bước hình thành kỹ năng tổ chức vượt sông bí mật, an toàn. Trong quá trình huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, duy trì hiệp đồng chặt chẽ, chủ động dự kiến, xử trí các tình huống; lấy an toàn về người, vũ khí, trang bị làm yêu cầu xuyên suốt, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện nội dung vượt sông, Sư đoàn 5 tập trung đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng sát nhiệm vụ, sát thực tế, lấy thực hành làm chính, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đơn vị chú trọng rèn luyện khả năng cơ động, trình độ chiến thuật, sức bền, bản lĩnh và khả năng hiệp đồng của bộ đội.

Các chiến sĩ thực hiện nội dung vượt sông.

Chỉ huy hiệp đồng trong bảo đảm vượt sông.

Lực lượng cứu hộ trong luyện tập nội dung vượt sông.

Trong đó, nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp tổ chức, chỉ huy, được xác định là khâu then chốt. Cán bộ phải nắm chắc nội dung, phương pháp, quy trình; chủ động tổ chức lực lượng, điều hành hiệp đồng, dự kiến và xử trí linh hoạt các tình huống. Huấn luyện được tiến hành từ cơ bản đến nâng cao, từ từng cá nhân, bộ phận đến hiệp đồng các cấp; kết hợp rèn kỹ thuật, chiến thuật với thể lực, bản lĩnh và khả năng chịu đựng khó khăn.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị và kiểm tra được thực hiện chặt chẽ. Trước khi huấn luyện, chỉ huy các cấp kiểm tra kế hoạch, quân số, sức khỏe bộ đội, phương tiện, trang bị và điều kiện địa hình; phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng khâu, duy trì kiểm tra trước, trong và sau huấn luyện chặt chẽ.

Cơ động lên bờ.

Kiểm tra vũ khí, vật chất sau khi tập nội dung vượt sông.

Theo Đại úy Lê Thanh Tuấn, kinh nghiệm được đơn vị rút ra từ nhiều năm trước đó, là phải dự kiến tình huống ngay từ khâu chuẩn bị, xây dựng phương án xử trí phù hợp với điều kiện thực tế. Cán bộ trực tiếp điều hành, kiểm tra trong từng nội dung, qua đó rèn khả năng tổ chức, chỉ huy và xử trí tình huống cho bộ đội.

Sau mỗi nội dung, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; những vấn đề còn vướng mắc được khắc phục ngay. Nhờ đó, huấn luyện vượt sông không chỉ dừng ở việc làm đúng nội dung mà từng bước nâng cao khả năng vận dụng, xử trí trong điều kiện thực tế của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Huỳnh Sơn Mộng khẳng định: “Huấn luyện vượt sông không chỉ rèn kỹ năng cơ động, mà còn là môi trường thiết thực tôi luyện năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng và bản lĩnh của bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cuối năm 2026 và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn 5 trong thời gian tới”.